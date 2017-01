Android 7 pro „es šestky“ se blíží. Na webu Samsungu již najdete manuály pro Nougat

Samsung začal v polovině ledna s aktualizacemi modelů Galaxy S7 a S7 Edge na Android Nougat. V první vlně se sice zatím dostalo pouze na modely od operátora O2, ovšem již nyní vám můžeme potvrdit připravovanou aktualizaci na Android Nougat i pro modely Galaxy S6 a Galaxy S6 Edge.

Poznat to můžeme i ze stránek českého Samsungu, na kterých se již objevil manuál pro Galaxy S6 Edge vztažený k Androidu Nougat. Stáhnout si jej můžete zde. Nejedná se však zatím o počeštěný návod, i přesto z něj můžete vyčíst základní změny systému. V prvé řadě opět očekávejte světlejší systémové schéma či přepracovanou horní lištu.



Uživatelský manuál pro Samsung Galaxy S6 Edge s Androidem Nougat si můžete stáhnout na stránkách české pobočky

V Nastavení se nově objevuje filtr modrého světla i možnost samostatné úpravy rozlišení displeje. Always On však, zdá se, s aktualizací na Nougat do „es šestek“ nedorazí. Obdobné systémové změny mohou čekat i majitelé Galaxy S6 Edge+, protože zmiňovaný manuál se vztahuje i na tento model.

Za informaci děkujeme čtenáři Wlado Walko