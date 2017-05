Chcete Galaxy S8 s průhlednými zády? Tady je návod

Má to „drobné“ nevýhody. Přijdete o záruku, přijdete o vodotěsnost a jestli chcete vidět více než černou cívku, přijdete o bezdrátové nabíjení. Ale jde to, opravdu můžete mít Samsung Galaxy S8 s kompletně průhlednými skleněnými zády. Youtuber JerryRigEverything předvádí, jak na to. Není to jednoduché a chce to trochu zručnosti. Myslíte, že Samsung někdy něco takového pošle do sériové výroby, jak naznačuje autor videa?

Obdobně je to u LG G6. Jen se barvy zbavíte o fous snáze, stačí sloupnout fólii.