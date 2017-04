Nainstalujte si Bixby a další vychytávky z Galaxy S8 do starších Samsungů

Včera jsme si ukázali, jak v Galaxy S7 najít předinstalovanou aplikaci pro nahrávání displeje, dnes jsou to některé vychytávky z Galaxy S8, které lze instalovat do S7 s Androidem aktualizovaným na verzi 7.x Nougat. Jde o nový launcher, hlasového asistenta Bixby a také nový režim Always On Displej.

Nejprve je třeba stáhnout launcher z Galaxy S8 (stahujte zde). V Nastavení - Aplikace vyberete z kontextové nabídky Zobrazit systémové aplikace a u položky D. str. TouchWiz odstraníme data a paměť ze záložky Úložiště. Následně můžeme nainstalovat launcher z Galaxy S8. Pokud se vyskytne nějaká chyba, opakujte odstranění dat z TouchWizu.

Po prvním spuštění je launcher trochu zpomalený, jakmile se inicializuje, problémy se sekáním zmizí. Jakmile máte nainstalováno, můžete přejít k instalaci hlasového průvodce Bixby (stahujte zde). Nainstalujte jej, následně podržte prst delší dobu na ploše a vyberte položku Nast. domovské obrazovky a otevřete Nastavení Hello Bixby. Následně je třeba telefon restartovat. Po najetí můžete na ploše posunutím doprava otevřít rozhraní Hello Bixby, nepočítejte však s tím, že by na vás průvodce mluvil česky. Maximem je angličtina a korejština.

Dalším krokem je vypnutí režimu Always On Displej (Nastavení - Zobrazení - Always On Display). V Natavení - Aplikace - Zobrazit systémové aplikace - Always On DIsplay - Úložiště odstraňte data a paměť. Následně nainstalujte Always On Displej z Galaxy S8 (stahujte zde). Vraťte se do nastavení, opět jej zapněte a můžete jej dále bez problémů používat. Pokud se telefon zasekne nebo výrazně zpomalí, znovu vymažte v nastavení data a paměť.

Pozn.red: Redakce neručí za případné škody způsobené instalací softwaru mimo aplikační portál Google Play.

Zdroj XDA