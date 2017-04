Některé smartphony Galaxy S8 mají načervenalý displej. Samsung je vymění

V těchto dnech se dostávají prodejní kousky Samsungu Galaxy S8 a S8+ ke svým prvním majitelům. Poptávka po smartphonu je vysoká, jen v Jižní Koreji dosahuje k milionu předobjednávek. A právě na domovském trhu Samsungu zaznamenali někteří uživatelé první porodní bolest nových smartphonů – nepřirozeně načervenalý odstín displeje.

Výrobce byl již o problému informován a nejprve doporučuje pohrát si v nastavení s vyvážením bílé barvy. Displej totiž poskytuje několik přednastavených režimů zobrazení s možností vlastního doladění uživatelem. Pokud by ani toto nepomohlo, mohou zákazníci telefon vrátit a výrobce jej vymění za jiný.

Zatím se neví, co přesně stojí za červeným nádechem barev na některých displejích Galaxy S8/S8+. Odborník, který si nepřál být jmenován, uvádí jako příčinu použití nového typu AMOLED panelu s posílenou červenou složkou. Problém by snad nemusel být globálního charakteru – zařízení s přehnaně červeným displejem se zatím objevily hlavně v Koreji, kde nicméně prodej novinky začal nejdříve. O potížích informoval jako první tamní deník The Korea Herald.