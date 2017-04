Samsung Galaxy Note 7R se na trh vrátí v červnu. Jaká bude cena repasované verze?

V březnu se na internetu objevila informace o tom, že bude Samsung na vybraných trzích prodávat repasovaný Galaxy Note 7. Část z modelů, které Samsung v loňském roce stáhl od zákazníků zpět, dostala novou baterii a půjde do prodeje pod názvem Galaxy Note 7R. Telefon bude místo 3 500mAh baterie osazen „jen“ 3 200mAh akumulátorem, zbytek hardwarových specifikací bude shodný s Galaxy Note 7 (recenze zde).

Protože Samsung modely Galaxy Note 7 ve finančních výsledcích již „odepsal“, je každý prodaný repasovaný kus „bonusem navíc“. Telefon se ale nebude prodávat po celém světě, hlavním odbytištěm bude Asie, zejména Vietnam a Jižní Korea, kde se začne prodávat koncem června. Galaxy Note 7R bude mít cenovku okolo 620 dolarů (v přepočtu cca 15 200 Kč), což je oproti Notu 7 zhruba o 30 % nižší cena.

Nad případným úspěchem Note 7R však visí otazník. Telefon se do prodeje dostane do prodeje tři měsíce před očekávaným startem prodejů Galaxy Note 8, navíc s pošramocenou pověstí první generace. Bude telefon nějak vizuálně odlišen, aby nebyl spojován s rizikovým Notem 7? Nebylo by lepší telefon raději rozebrat na součástky a ty použít u jiných modelů střední a vyšší třídy?

A co se týká ČR, podle našich informací zde telefon do prodeje zařazen nebude. Podle spekulací by se jej však mohly dočkat alespoň země v Evropě.

Zdroj Etnews