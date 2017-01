Samsung spolu s Galaxy S8 představí i nová bezdrátová sluchátka s ANC

Samsung spolu s modelem Galaxy S8 připravuje i nová bezdrátová sluchátka s aktivní redukcí šumu (ANR). Podle Twitterového učtu redaktora webu WinFuture se má jednat o model EO-IG950B, který má být naceněn na 130 EUR, což dělá v přepočtu 3 500 Kč. Sluchátka se mají do prodeje dostat ve čtyřech barevných variantách - v černé, stříbrné, zelené a červené. Znamená to, že se i samotné modely řady Galaxy S8 budou prodávat právě v těchto barevných variantách?

Zatím poslední sluchátka Samsungu s aktivní redukcí šumu je model Samsung Level in ANC (EO-IG930), který se začal prodávat loni v srpnu. Sluchátka přišla s aktivní redukcí šumu, která utlumí ruchy okolí až o 20 db. Tato funkce ale funguje i opačným směrem, v režimu „Talk-In Mode“ můžete slyšet zesílené zvuky okolí. Můžete tedy slyšet to, co k vám promlouvá někdo z vaší blízkosti, a to i přesto, že máte nasazena sluchátka.

Samostatná bezdrátová sluchátka mohou také znamenat to, že Samsung v modelu Galaxy S8 zachová 3,5mm konektor jack. To ostatně potvrzuje i nedávno uniklá živá fotografie, na které je vidět sluchátkový konektor bok po boku USB-C.

Zdroj Twitter