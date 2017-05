Samsung spolupracuje s McAfee. Antivirus je součástí Galaxy S8 i chytrých televizí

Antivirová společnost McAfee dnes oznámila úzkou spolupráci s jihokorejským Samsungem, ze které vyplývá, že její antivirový program bude předinstalován v chytrých televizích, noteboocích od Samsungu a také u dvojice modelů řady Galaxy S8.

Společnost McAfee byla v roce 2010 odkoupena Intelem, a její ochranná řešení byla přejmenována na Intel Security. V průběhu letošního března se Intel Security opět přejmenoval na McAfee, a stal se z něj „spinout“ Intelu. A právě ten oznámil rozšířené partnerství s jihokorejským Samsungem.

V rámci něho bude do všech letošních notebooků Samsungu instalována 60denní trial verze McAfee LiveSafe. Antivirus od McAfee je k dispozici i pro chytré televize Smart TV od Samsungu, i když zatím pouze v USA a Jižní Koreji. Odsud by se ale měla tato nabídka rozšířit i do dalších zemí světa.

McAfee VirusScan je předinstalován i u letošních Galaxy S8 a Galaxy S8+, a v minulých letech jsme jej mohli nalézt i u modelů Galaxy S6, S6 Edge, Galaxy Note 5, Galaxy S7 a S7 Edge. Antivirus je integrován v Nastavení - Údržba zařízení - Zabezpečení zařízení a je třeba jej napoprvé ručně aktivovat. Je navíc pravděpodobné, že se McAfee objeví i u dalších letošních smartphonů od Samsungu.

