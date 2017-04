Samsung vydá koncem dubna opravný balík pro „načervenalé“ displeje Galaxy S8

Jak jsme vás již informovali, někteří stávající majitelé modelů Galaxy S8 a Galaxy S8+ si stěžují na to, že jejich displej má nádech do červena. První problémy se objevily na domovském trhu v Jižní Koreji, přičemž Samsung doporučil pohrát si s odstínem červené v Nastavení - Zobrazení - Režim displeje - Vyvážení barev.

I když se původně hovořilo o tom, že by se mohlo jednat o hardwarovou záležitost, nakonec to vypadá na problém v softwaru. Mluvčí Samsungu se pro web KoreaHerald minulý pátek vyjádřil takto: „Protože se objevují stížnosti o načervenalých displejích, rozhodli jsme se u provést aktualizaci u všech majitelů Galaxy S8 a S8+.“ Do servisních středisek byla odeslána informace o tom, že se dodatečný update pro úpravu barev displeje objeví koncem dubna.

První stížnosti uživatelů hovořily o načervenalých displejích, u kterých nepomohlo ani ruční nastavení nejmenší hodnoty červené. Plánovaná aktualizace má zvýšit nastavení rozsahu červené natolik, že má jít omezit ještě výrazněji. Z vyjádření Samsungu tedy můžeme mezi řádky vyčíst, že načervenalý displej není způsoben hardwarovou vadou, ale „jen“ nevyladěným softwarem.

Zdroj Koreaherald