Samsung vyjednává s firmou Murata o dodávkách baterií pro Galaxy S8

Baterie v Samsungu Galaxy S8 se již nyní může těšit na nadstandardní pozornost novinářů a všeobecné veřejnosti, protože právě „es osmička“ bude prvním high-end modelem po nepovedeném Galaxy Note 7. První várka modelů byly vyráběna divizí Samsung SDI, druhá pak čínskou společnosti ATL. V obou případech se vyráběné baterie ukázaly jako závadné, což Samsung potvrdil začátkem ledna na tiskové konferenci v jihokorejském Soulu.

A zatímco bude Samsung i nadále spoléhat na divizi SDI, čínskou společnost ATL bude chtít nahradit. Jihokorejská média spekulují o tom, že jihokorejci vyjednávají s japonskou společnosti Murata Manufacturing Works (MMW). Tato firma v loňském roce převzala výrobu baterií od společnosti Sony a podle dostupných informací má sloužit jako druhý dodavatel baterií pro „es osmičky“. Poměrově mají být dodávky akumulátorů Samsung SDI a MMW 8:2.

Obě tyto společnosti navíc dostaly do rukou aktualizaci „roadmapy“ baterií, ve kterých se poměrně nedávno objevily akumulátory, které by mohly patřit „es osmičkám“. Základní verze Galaxy S8 by tak měla být osazena 3 250mAh baterií (Galaxy S7 používal 3 000mAh akumulátor), větší Galaxy S8 Plus pak 3 750mAh baterií, což je o 150 mAh více, než v případě Galaxy S7 Edge.

Dříve spekulovaná dohoda Samsungu a divize LG Chem tak po dohodě s Murata Manufacturing již nevypadá moc reálně.

