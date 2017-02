Samsung zve do Barcelony. Koncem února zde zřejmě představí Galaxy Tab S3

Samsung v těchto dnech zasílá pozvánky na tiskovou konferenci, která se uskuteční na veletrhu MWC 2017 v Barceloně. Oproti předchozím rokům však jihokorejský výrobce poruší tradici, protože zde nepředstaví nový model řady Galaxy S. To ostatně nedávno potvrdil i šéf mobilního Samsungu, DJ Koh.

