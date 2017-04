Vysoké předobjednávky „es osmiček“ dávají zapomenout na loňský Note 7

Uvedením modelů Galaxy S8 a S8+ na trh dá Samsung zřejmě zapomenout na loňský nepovedený Galaxy Note 7, jehož výpadek na trhu musely hasit dřívější „es sedmičky“. Nyní se na internetu se začínají objevovat zprávy o předobjednávkách „es osmiček“, které jsou pro Samsung nad očekávání pozitivní.

Jen v Jižní Koreji očekává Samsung 1 milion předobjednávek, do dnešního dne jihokorejci evidují 620 tisíc předobjednávek na Galaxy S8 a S8+, a 150 tisíc předobjednávek na 128GB verzi Galaxy S8+. Za dva dny tak narostly předobjednávky o 100 tisíc kusů, do zahájení prodejů v JIžní Koreji by se tak měly přiblížit jednomu milionu kusů.

Šéf mobilního Samsungu, DJ Koh, neoznámil přesná čísla pro další regiony, ovšem třeba v USA má být objem předobjednávek větší, než v případě loňských „es sedmiček“. Evropské statistiky předobjednávek Samsung médiím neposkytl. DJ Koh dále zmínil snahu o větší prosazení značky v Číně, kde, díky politickému napětí, nejsou jihokorejské produkty dvakrát vítány.

Koh dále zmínil i nové intenzivní testy baterií, kterým se podrobilo 100 tisíc kusů Galaxy S8, a všechny modely byly vyhodnoceny jako bezpečné. Samsung uvede „es osmičky“ na trh v ČR 28. dubna, až do 19.4. si telefony můžete předobjednat. Letošní výhodou je to, že můžete telefon z předobjednávek používat až s osmidenním předstihem.

Agentura Reuters však varuje před přílišným optimismem ze strany Samsungu. Může se stát, že se jihokorejci stanou „obětí svého úspěchu“. Akcie výrobce v dubnu narostly jen o 3 procenta, protože investoři nevěří tomu, že se Samsungu z dlouhodobého hlediska bude dařit každoroční dvouciferný nárust ziskovosti. Operační zisk Samsungu má letos podle analytiků meziročně narůst o 61 procent, v roce 2018 pak již jen o 5,5 procenta. A jak to bude dál?

Zdroj WSJ, Reuters, Sammobile