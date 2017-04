DisplayMate: Samsung Galaxy S8 má nejlepší mobilní displej na trhu

Server DisplayMate pravidelně testuje nejvybavenější modely na trhu a zajímá jej jen jediné - použitý displej. A to z pohledu kontrastu, ostrosti obrazu, jasu, barevného gamutu, spotřeby a dalších „zákulisních“ detailů. V loňském roce měl podle webu nejkvalitnější displej Galaxy S7 (později pak Note 7), v letošním roce je zatím jako „nejlepší“ brán displej Galaxy S8. Dostal hodnotící skóre A+, zatím nejvyšší v historii testů DisplayMate.

V rámci testu se dočtete spoustu zajímavých detailů, displej má největší nativní barevný gamut (113% DCI-P3 a 142% sRGB), maximální jas má rekordní úroveň 1020 nitů. Displej má na přímém světle velmi vysoký kontrast a velmi malou odrazivost (4,5%). Jas displeje je i při bočních pohledech (30° úhel) relativně stálý, ztráta jasu činí 29 procent. Běžné LCD panely přitom ve stejném úhlu ztrácejí až 55% jasu.

DisplayMate potvrdil, že díky certifikaci Mobile HDR Premium je kvalita obrazu při přehrávání videí ekvivalentní ke standardu UHD Premium u 4K televizí. DisplayMate porovnával i různé displejové režimy a vyhodnotil Adaptivní jako nejvhodnější pro místa s větší úrovní okolního jasu. Do hodnocení se započítala i možnost úpravy odstínu bílé, FIltr modrého světla pro noční práci s telefonem či méně „žravý“ režim Always On.

Samsung Galaxy S8 má podle webu DisplayMate zatím nejlepší displej na trhu, je ale třeba vzít v potaz, že web od loňských Galaxy S7 testoval navíc pouze Note 7, iPhone 7 a Google Pixel. Srovnání se současnými top modely jiných výrobců (např. Sony Xperia XZ Premium, LG G6 a další) tak web zatím nenabízí.

Můžeme s jistotou tvrdit jen to, že displej Galaxy S8 patří ke špičce telefonů na trhu, a že byl oproti Galaxy S7 poměrně výrazně vylepšen. Jen optická efektivita nových OLED materiálů se oproti Galaxy S7 zlepšila o 10 procent. Displej tak dosahuje lepších výsledků se srovnatelnými nároky na energii. Jak obstojí ve srovnání s konkurencí, uvidíme zřejmě již za několik týdnů. Celý test si můžete pročíst na stránkách DisplayMate.