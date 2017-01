Samsung Galaxy S7 dostává Android Nougat. Podívejte se na 7 hlavních novinek

Jestliže se grafické nadstavbě TouchWiz v minulosti vytýkala přílišná barevnost, u Nougatu můžete očekávat určité vizuální změny. Ikony nativních aplikací jsou zjednodušené, uniformní a to hlavní - místo devíti základních barev je u ikon použito pouze sedm základních odstínů. Celé prostředí je navíc včetně všech nabídek přebarveno do bíla, což pro Super AMOLED displej určitě není ten nejvhodnější odstín s ohledem na prodloužení výdrže telefonu na jedno nabití...

Zřejmě nejvýraznější změnou prošla horní výsuvná lišta, a to od pozadí až po ikony, rychlé zástupce a vzhled notifikací. Vše vypadá přehledněji, ovšem, lišta má nyní dvě úrovně vysunutí. První zobrazí šest rychlých zástupců, mezi kterými již nejde přecházet do stran, a až po druhém vysunutí se vám zobrazí zbytek zástupců rychlého spuštění.

Nový Always On a filtr modrého světla

Android Nougat přináší „es sedmičkám“ i očekávanou aktualizaci režimu Always On na verzi 2.0.63. Ta přináší celou řadu nových možností, např. nová rozvržení hodin a to i s možnosti vložení vlastní fotografie v podobě malého čtverce, či notifikace aplikací třetích stran. Pokud na Always On displeji dvakrát klepnete na ikonu notifikací, telefon se odemkne a dostanete se hned do odpovídající nabídky.



Filtr modrého světla a nový Always On režim, který si poradí i s notifikacemi třetích stran

Dalším pozitivním přídavkem je Filtr modrého světla, které je považováno za původce nespavosti, pokud jste zvyklí používat telefon ještě v posteli před spaním či dokonce v noci. Filtr může mít několik úrovní intenzity, a to od lehce až po sytě žlutou, a navíc se s jeho aktivací můžete spolehnout na automatiku. Filtr se spustí v nastaveném časovém intervalu nebo „od soumraku do úsvitu“, a to podle vaší aktuální GPS pozice.