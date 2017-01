Samsung Galaxy S8: Nová modla vystupuje z mlhy [megasouhrn]

Často omílanou záležitostí je 3,5mm sluchátkový konektor, který u konkurence pomalu mizí a možná se tak stane i u Samsungu. Náhradou má být USB Typu C. Novinkou mají být stereo reproduktory. Akvizice Harman/Kardon by se měla projevit důrazem na kvalitní reprodukci. Jejich umístění je zatím nejasné, ovšem pokud se inspirujeme novými modely řady Galaxy A (2017) , můžeme je očekávat na bočních hranách.

Zakrytí celé čelní strany displejem je trend, ke kterému smartphony směřují, ale dočkáme se už s Galaxy S8? Stejné lákadlo má mít také Apple „SuperiPhone“ , který se představí v září. Spekulace však naznačují střízlivější poměr 90 % čelní strany. Že by podobnost s nádherným Xiaomi Mi Mix , který má displej až k horní hraně?

Galaxy S8 bude mít dvě varianty, obě se zahnutým displejem. Mluví se o 5,7" a 6,2, což by za dnešních poměrů znamenalo obří „plácačky“. Pokud by však Samsung displeje přehnul nejen přes boky, ale i přes horní a dolní hranu, dostali bychom unikátní kombinaci obřích panelů a stávající velikosti telefonů.

Galaxy S8 má navíc dostat stylus S Pen jako dokoupitelné příslušenství. V softwaru problém není, technologie od Wacom by v telefonu mohla být také, takže to berme jako úlitbu fanouškům řady Note (která se letos fatálně nepovedla ).

Displej by měl rozeznat různé úrovně tlaku . „Force Touch“ byl v kurzu před rokem a půl, kdy jej integroval Apple a konkurence se snažila kopírovat. V hardwaru problém nebyl, ale na Androidu zatím nikdo nedokázal pro tuto technologii najít smysluplné využití. Teď prý dozrál čas a Samsung to zvládne. Uvidíme...

Dlouho se spekulovalo o 4K displejích (rozlišení 2 160 × 3 840 pix), ale jejich výroba je nákladná, a tak prý bude jen ve větším a dražším Galaxy S8 Plus. Menší model zůstane u 2K (tj. 2 560 × 1 440 pix). Změnu k lepšímu může znamenat přechod z PenTile matice na plnohodnotné RGB, což se bude hodit v brýlích pro virtuální realitu.

Očekáváme navýšení rozlišení u selfie kamerky. Nejvyšší modely řady Galaxy A (2017) na čelní straně duplikují rozlišení hlavního fotoaparátu, a to samé čekáme i od „Osmiček“.

Spekulace kolem fotoaparátu se rozcházejí, ale nejčastěji se hovoří o dvou snímačích. Jeden dostane širokoúhlou optiku, druhý „bude hledět do dálky“. Ale vše v rámci poměrů běžných pro smartphony, nečekejte ani rybí oko, ani teleobjektiv.

Také kolem konektivity čekejme maximum dostupného včetně podpory Bluetooth 5.0. Galaxy S8 má být vůbec prvním smartphonem s touto nedávno představenou novinkou. USB typu C je nevyhnutelné, druhou šanci má dostat i oční skener. V Notu 7 jsme nebyli spokojeni s rozpoznáváním očí přes brýle, ve druhé generaci snímačů očekáváme zlepšení.

Otázkou je operační paměť. 4 GB jsou nutné minimum, pravděpodobně se však dočkáme 6 GB či dokonce 8 GB RAM. Právě tyto paměťové moduly začal Samsung vyrábět již v říjnu . Co se týká interní paměti, 32 GB berme jako minimum, ale konkrétnější informace zatím chybí. Podpora paměťových karet zůstane, mohlo by jít o hybridní slot pro microSD a nové UFS karty od Samsungu .

5. Software

Samsung bude patrně hodně vyzdvihovat umělou inteligenci, kterou nedávno koupil se společností VIV. Hlasového asistenta Samsung pojmenoval Bixby (ženské alter ego je Kestra), a čekáme jeho vzornou integraci do systému. Bixby dostane vlastní tlačítko na boku Galaxy S8, vyvolat půjde i hlasovým příkazem. Jak si povede ve srovnání se zavedenou Siri, Cortanou, Google Assistantem a dalšími?

Je pravděpodobné, že Bixby nebude umět česky, takže se nechme překvapit, zda vůbec půjde používat v našich končinách. Doposud používaný komunikátor Samsung S Voice se česky nenaučil ani za několik let svého fungování. Telefon má navíc dostat i upravené prostředí při přímém připojení k monitoru ve stylu Microsoft Continuum.

Samsung by mohl opustit ikonický název „TouchWiz“ a přejmenovat svou nadstavbu Androidu na „Samsung Experience“. Co nového přinese, zatím nevíme. Telefon se do prodeje dostane zcela jistě rovnou s Androidem 7.1.1 Nougat.



Povedený koncept ukazuje možný vzhled Galaxy S8. Displej zabírá většinu přední strany, záda se podobají Notu 7 (Zdroj: @venyageskin1)