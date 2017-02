Testujeme voděodolný Samsung Galaxy A5 (2017) [video]

Po loňském nepovedeném Galaxy Note 7, který u Samsungu „završil“ rok 2016 vyšlápl jihokorejský výrobce do nového roku, zdá se, správnou nohou. Již v prvních dnech roku 2017 představil nové modely střední třídy, které zaujmou, nejen vzhledem, ale také i částí své výbavy. A to i při srovnání s aktuálním vlajkovým modelem Galaxy S7...

Nečekejte však nějaký nadstandardní výkon, nová Áčka si z „eska“ vypůjčila některé funkce, celek však působí funkčně a to hlavní - telefony jsou zacíleny zejména na mladou generaci. V redakci se nejprve ukázal model Galaxy A5 (2017), který, i s ohledem na cenu, můžeme zařadit do vyšší střední třídy. Jaký první dojem udělal na nás, a jaký udělá na vás?

Vzhledová kopie Galaxy S7

Samsung Galaxy A5 (2017) je model klasické konstrukce se zaoblenými hranami, který až náramně připomíná loňský „flatový“ Galaxy S7. Identická je, nejen velikost telefonu, zaoblení hran, ale také rozvržení základních prvků. Budoucí majitele zřejmě potěší, že okolí váš telefon vnímá jako „známější“ Galaxy S7, a pokud oba modely nemáte hned vedle sebe, laik mezi nimi nepozná žádný rozdíl.





Čelní strana Samsungu Galaxy A5 (2017) ve zlaté barvě

I Galaxy A5 (2017) totiž vsadil na kombinaci kovového šasi, které je doplněno odolným sklem na čelní a zadní straně. Samsung přesně nezmiňuje, o jaké odolné sklo se jedná, přesto můžete počítat s velmi dobrou odolností proti poškrábání. Na zadním krytu je použito „3D“ sklo, tedy se zahnutím po stranách, díky němuž se telefon poměrně jistě drží v ruce. Na čelní straně pak čekejte sklo, které je u hran nepatrně zahnuto, takže se displej tváří tak trochu „prostorově“.



Zadní strana je kryta odolným 3D sklem. O jaké konkrétní sklo se jedná, Samsung nikde nezmiňuje

Většinu čelní strany vyplňuje 5,2" Super AMOLED displej s Full HD rozlišením, který má výborné výsledky na sluníčku i v šeru. Jeho jas může telefon upravovat automaticky podle okolního světla, na výběr je i celá řada zobrazovacích režimů. Oproti běžnému standardu je navíc i Filtr modrého světla, který může utlumit modré odstíny displeje (jedna z příčin nespavosti).



Doplňky při nastavování displeje - Filtr modrého světla a Always On Displej

Filtr může být aktivní neustále, v daném časovém intervalu nebo podle západu slunce v místě vašeho pobytu. Na maximum je displej výrazně nažloutlý, při práci v noci však z displeje nebolí oči. Dalším přídavkem u displeje je režim Always On, který vám na zamknutém displeji zobrazí stavové ikony a také notifikace, a to u předinstalovaných i dalších aplikací třetích stran. Z Always On režimu jde poměrně pohodlně ovládat i hudební přehrávač. Jeho aktivace vám k úbytku baterie přidá zhruba 1 procento za hodinu.



Displej je velmi dobře čitelný na slunci, má i Always On režim nebo filtr modrého světla

Nad displejem je mimo reproduktoru a čidla okolního jasu přítomna i kamerka pro selfie. Má však 16Mpix rozlišení, tj. stejné jako u hlavního snímače na zadní straně. Telefon je tak jasně cílen na mladou generaci, která ráda fotí populární „selfíčka“. Přisvětlení pro selfie je řešeno tak, že chvíli před pořízením snímku se displej přebarví do bíla a zasvítí na maximum. LED diodu to sice nenahradí, ale v konečném důsledku je to lepší, než nic. Informační dioda nad displejem také absentuje, to ovšem u Samsungu střední třídy není nic nového.



Uživatelské rozhraní fotoaparátu s plovoucí spouští

Bloku ovladačů pod displejem dominuje vystouplá domovská klávesa s jistým stiskem, do které je integrován snímač otisků prstů. Proti Galaxy S7 (na Marshmallow i na Nougatu) má jednu nespornou výhodu - před snímáním prstu není třeba odemknout telefon. Stačí přiložit prst k domovskému tlačítku, a i v zamknutém stavu dojde v 9 z 10 případů k bleskurychlému odemčení telefonu. Vracíme se ale zpět na zem do střední třídy - senzorické ovladače po stranách opět postrádají vibrační odezvu.



Otisky prstů jsou snímačem vyhodnocovány velmi rychle

Na bocích telefonu nenastala žádná změna, vpravo najdete zamykací tlačítko, vlevo zase regulátory hlasitosti. Pod nimi najdeme šuplíček pro microSD kartu, telefon pojme maximálně 256GB kartu. NanoSIM vkládáte do samostatného šuplíčku na horní hraně, který je, zdá se, připraven i pro druhou SIM. Její prostor je však zaslepen, takže počítejte opravdu jen s jednou kartou. DualSIM verze se na český trh nedostane.



Detaily - reproduktor na boku, šuplík pro nanoSIM a záda s „nevystouplou“ čočkou fotoaparátu

Horní hrana nabídne ještě sekundární mikrofon, který je využit v diktafonu, při nahrávání videa nebo v případě hlasitého odposlechu. Ten primární se pak nachází na spodní hraně vedle sluchátkového konektoru. K nabíjení slouží konektor USB-C, který se ve střední třídě od Samsungu objevuje vůbec poprvé. Nová „á pětka“ podporuje i rychlé nabíjení s adaptérem Adaptive Fast Charging, 3 000mAh akumulátor rychle dobijete zhruba za jednu a třičtvrtě hodiny.

Zadní straně telefonu přišla o vystouplý „beďar“. Fotoaparát je po delší době zarovnán s okolním povrchem, takže na zádech telefonu nic vizuálně neruší. Má to však i stinnou stránku, telefon totiž přišel o optickou stabilizaci obrazu. Samsung v telefonu nabízí softwarovou alternativu, která by se měla optice poměrně výrazně přibližovat. Funguje však jen při větší míře okolního osvětlení.



Takto působí Samsung Galaxy A5 (2017) v dlani

Celé tělo je odolné dle normy IP68, podle které vydrží telefon až 30 minut 1,5 metru pod vodní hladinou. Odolnost proti vodě ale není až tak jednoznačná. Pokud by vám telefon spadl do slané vody či do sklenice se sladkým nápojem, je třeba jej opláchnout pod čistou vodou, jinak by mohlo brzy vlivem soli, resp. cukru, dojít k oxidaci konektorů.

TouchWiz jako na Nougatu

Samsung telefon dodal do prodeje ještě s Androidem 6.0.1 Marshmallow, ovšem laik to na první pohled nepozná. Na vině je nejnovější verze grafické nadstavby TouchWiz, která se objevila u Galaxy Note 7 či spolu s nedávnou aktualizací „es sedmiček“ na Android Nougat. Galaxy A5 (2017) by se měl Nougatu dočkat na přelomu března a dubna.



Domovská obrazovka, hlavní nabídka a horní liště včetně rychlých zástupců. Nenechte se však zmást, telefon stále běží na Androidu Marshmallow

Prostředí hojně využívá bílé barvy, jedná se však o základní schéma Samsungu, které můžete zaměnit za jiné, které si stáhnete z obchodu se schématy. Z horní lišty je možno rychle aktivovat sdílení multimédií z telefonu na blízkou Samsung Smart TV (Smart View), mezi softwarovými přídavky nechybí ani Game Laucher a Game Tools, které ocení především mobilní hráči. Pokud je funkce aktivní, nebudou vás při hraní např. rušit hovory ani přijaté notifikace.



Údržba zařízení. Telefon vás upozorní i na aplikace a hry, které nadměrně zatěžují baterii

Spolu se snímačem otisků prstů se objevuje i nová úroveň zabezpečení v podobě Zabezpečené složky. Ta je navázána na platformu KNOX a umožní vám v telefonu vytvořit vlastní prostředí, do kterého budete mít zabezpečený přístup. Do složky můžete přesunout vlastní aplikace, ale najdete zde i některé základní z telefonu. Pokud si např. přes zabezpečený prohlížeč stáhnete některé soubory či fotografie, budou vidět pouze v zabezpečeném správci souborů. Zabezpečenou složku můžete v telefonu navíc i „schovat“, takže nebude nepřístupná část budit žádné podezření.



Game Launcher, Game Tools, FM rádio a Zabezpečená složka

Další funkcí, která už ze Samsungů téměř vymizela, je FM rádio. V případě Galaxy A5 (2017) se opět vrací na scénu, ovšem zahraje pouze s připojenými sluchátky. Aplikace Fotoaparát pak gesty do stran umožní rychlé aplikování filtrů, přepnutí fotorežimů nebo přepnutí zadního fotoaparátu na přední, a naopak. Drobností, která potěší, je pak plovoucí tlačítko spouště, které lze umístit kamkoliv na displej. Pro někoho však může být pohodlnější hardwarová spoušť v podobě stisknutí regulátorů hlasitosti.

Ukázkové fotografie:



Fotografie z exteriéru pořízené při slunečné a zatažené obloze







Fotografie pořízené v interiéru, bez blesku (vlevo) a s bleskem



16Mpix selfie třikrát jinak - slunečno, interiér s umělým osvětlením a v noci ve vlaku



Specialita na závěr - rychlé ostření na holuba v letu

Ukázková videa:

Samsung Galaxy A5 (2017) se v ČR začne prodávat v pátek 3. února, a to spolu s levnějším a méně vybavenějším Galaxy A3 (2017). Oba modely se na trh dostanou ve čtyřech barevných variantách - černé, modré, zlaté a růžové. Galaxy A5 (2017) má cenu nastavenou na 11 990 Kč.

Plusy:

kvalitní Super AMOLED displej s Full HD rozlišením a filtrem modrého světla

odolnost IP68

Always On režim s notifikacemi aplikací třetích stran

rychlý snímač otisků prstů v domovském tlačítku

16Mpix kamerka pro selfie

Zabezpečená složka využívá otisků prstů a může schovat i „sama sebe“

široká podpora senzorů, nechybí barometr ani gyroskop

zajímavé originální příslušenství včetně skládacího flipu či flipu s osvětlením

lepší kvalita fotografií oproti loňské generaci, zejména za tmy

Mínusy: