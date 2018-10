1 TB v mobilu: Samsung k 512GB Galaxy Note 9 zdarma přidá 512GB microSD

Samsung od 19. října odstartoval prodejní akci zaměřenou na zájemce o Galaxy Note 9 s 512GB interní pamětí. Ti, kteří si telefon pořídí od vybraných prodejců, získají k telefonu zdarma 512GB microSD kartu. Smartphone tak v součtu nabídne 1TB úložný prostor!

Půlterovou verzi Galaxy Note 9 je třeba pořídit u těchto prodejců:

značkové prodejny Samsung

Samsung.cz

Alza

TS Bohemia

CZC

Datart

Electroworld

Mobil Pohotovost

Space

Mall.cz

Akce platí do konce listopadu, příp. do vyprodání zásob. 512GB Galaxy Note 9 je na trhu k dostání v černé a modrožluté, a to za 32 490 Kč. Samotná karta půjde do prodeje zřejmě až po ukončení akce, cena 512GB microSDXC EVO Plus je stanovena na 5 990 Kč.

Představení Samsungu Galaxy Note 9: