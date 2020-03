150MPx foťák v mobilu rozhodně není utopie. Samsung jej uvede koncem roku

Největší změnou na mobilním fotografickém poli byl v loňském roce nástup fotoaparátů s vysokým rozlišením. Máme tím na myslí zejména 108MPx snímač, který Samsung vyvinul společně s Xiaomi. Není tedy divu, že se tento fotočip nejprve ukázal u Xiaomi Mi Note 10, a později také u Samsungu Galaxy S20 Ultra. A Samsung u 108 megapixelů nezůstane věčně, již do konce letošního roku má přejít až na 150 megapixelů!

Podle zdroje má Samsung do konce roku oznámit 150MPx fotočip, který se má blížit 1" rozměrům. Připomeňme, že současný 108MPx fotočip u Galaxy S20 Ultra má velikost 1/1.33". Jako první by jej mělo do mobilu opět integrovat Xiaomi, a to již ke konci letošního roku. A zatímco u Mi Note 10 fotočip spojoval čtyři pixely do jednoho, u nového snímače jich bude slučovat devět. Na výstupu tedy díky podpoře Nonacell technologie (stejná jako u S20 Ultra) očekáváme 16MPx fotografie.

Oppo a Vivo mají tento fotočip integrovat do svých modelů v prvním čtvrtletí příštího roku, a to společně s čipsetem Snapdragon 875. Můžeme očekávat, že podobný, a také nepatrně vylepšený, fotočip si Samsung schová i pro nejvýkonnější model řady Galaxy S30. Je to samozřejmě ještě dost brzy, ale podle zdroje by se, s ohledem na design zadní strany telefonu, nic výrazného měnit nemělo.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 Ultra:

Zdroj Clien via Twitter