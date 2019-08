3D Scanner u Galaxy Note10+ naskenuje objekty a ukáže je v rozšířené realitě

Spolu s pátečním startem prodejů Galaxy Note10+ zpřístupnil Samsung aplikaci 3D Scanner, která slouží pro skenování 3D objektů v okolí a pro jejich následné umisťování v rámci rozšířené reality tam, kam potřebujete. Pokud používáte Galaxy Note10+, je třeba přes Fotoaparát nejprve vstoupit do sekce Bixby Vision, odkud si 3D Scanner stáhnete. Na Galaxy Apps totiž aplikace není vidět. Po instalaci se vám ikonka 3D Scanneru zobrazí přímo v hlavní nabídce.

Samsung Galaxy Note10+ Da Vinci2 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 77 × 7,9 mm, 198 g

displej: 6,8'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 440 × 3 040, 495 PPI

sítě: GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 256 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 12 288 MB, baterie: 4 300 mAh

procesor: Samsung Exynos 9825 (8× Cortex-A76 + A55, 2,7 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk ?

vybavenost ?

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává

Princip snímání je jednoduchý. Počkáte, až se červený ovál přejde do zelena, a pak můžete začít snímat. Objekt musíte telefonem oskenovat ze všech stran, v hledáčku sledujete, jak se modré nenasnímané plochy mění do šedé, ve které již můžete spatřit kontury budoucího 3D modelu. Skenování se ne vždy podaří, zejména tehdy, je-li objekt průhledný, není celistvý, popř. má tvar, s nímž si snímač neporadí. V praxi se nám osvědčilo skenování menších objektů, např. kachničky do vany, základního balení telefonu, lahve od kečupu nebo natahovací ho autíčka. Při skenování skříní nebo aut nepochodíte.



ToF kamerka na zadní straně skenuje okolí a dává zelenou, je třeba objekt obejít ze všech stran a vymazat modré nenaskenované oblasti. Toto je výsledný 3D model, který je však trochu zdeformovaný. 3D model nevytvoříte, pokud je okolo objektu málo světla

A bohužel také nelze skenovat obličeje ani celé postavy, což naznačovala první verze aplikace. Ta však nefungovala vůbec, finální 3D model vytvořit nešel, a od následné aktualizace skenování osob úplně zmizelo. Čím více stran z objektu naskenujete, tím je výsledný model kvalitnější. Ale pozor na to, že někdy se skenované objekty do telefonu nahrají i s podkladem, což samozřejmě není žádoucí. U všech 3D modelů navíc vidíme deformace, např. pokroucenou láhev kečupu nebo autíčko, z něhož se stal kabriolet...



Naskenovaná panenka a její umístění do hledáčku, pozice nešla upravit stejně jako u míře, pouze pinch-zoomem jeho velikost. Z veškerých vytvořených modelů se automaticky vygeneruje animovaný GIF s rotujícím objektem

A co z vytvořenými skeny? Model si v galerii natočíte tak, aby směroval k vám, a následně jej můžete umístit do hledáčku v rámci rozšířené reality. Zde pak objekt můžete nafotit nebo s ním natočit video. Fungovalo nám zoomování 3D objektu, přesná pozice však nastavit nešla. V jednom z režimů můžete nasnímaný objekt i rozhýbat. Jak, o tom už rozhoduje umělá inteligence, např. nasnímaná panenka se nám rozskákala...

Zajímavá funkce, využití není příliš jasné

Skenování do 3D je určitě zajímavá funkce, ale její využití není zcela jasné. Samsung bude muset zapracovat na vyladění kvality pořízených 3D modelů, hodil by se i jejich export do platformy Paint 3D od Microsoftu nebo do formátů, které by uměla převzít 3D tiskárna, model upravit a vytisknout. Současným automaticky generovaným výstupem je animovaný GIF s rotujícím objektem, který můžete rychle nasdílet.

Funkce 3D Scanner je k dispozici jen u Galaxy Note10+. Na Galaxy A80 instalační balíček není dostupný, a když jej do telefonu nahrajete ručně, aplikace hlásí, že telefon postrádá 3D Depth snímač. A to samozřejmě není pravda, ovšem vsázíme na to, že se podpora 3D Scanneru brzy ukáže i u Galaxy A80. A skenovat selfie přední kamerkou by mohlo být možná ještě zajímavější, než skenování objektů.

