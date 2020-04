5G sítě i pro střední třídu. Samsung představil Galaxy A51 5G a Galaxy A71 5G

Samsung rozšířil nabídku svých smartphonů o staronové modely, které odkazují na dříve uvedené Galaxy A51 a Galaxy A71. Ve skutečnosti se jedná o jejich 5G varianty, které jsou nově postavené na osmijádrovém čipsetu Exynos 980. Mezi další změny patří navýšení operačních pamětí a kapacit baterií. Je tu také jedna vizuální obměna. Zadní kryt má odlišný vzor a s tím spojené odlišné odlesky. O případné dostupnosti v Česku prozatím ani u jedné z novinek rozhodnuto nebylo.

Samsung Galaxy A51 5G

Po vizuální stránce se u 5G verze Galaxy A51 skutečně mnoho nezměnilo. Telefon si zachoval stejné kontury, je pouze o 0,8 mm tlustší a o 15 gramů těžší, a to proto, že se do útrob dostala 4 500mAh baterie. Připomeňme, že základní Galaxy A51 nabízí 4 000mAh akumulátor. Liší se i design zadní strany, který je asymetricky rozdělen do čtyř segmentů s odlišnými odlesky. Telefon bude k dostání v růžové, černé a bílé, přední strana telefonu však bude vždy černá.

Operační paměť typu LPDDR4x byla navýšena ze 4 na 6GB, interní 128GB úložiště zůstává. Opět jej můžete rozšířit microSD kartami až o další 1 TB. Výkon však tentokrát dodá čipset Exynos 980 s integrovaným 5G modemem. Zbytek specifikací zůstává stejný jako u základního Galaxy A51, jehož preview si můžete přečíst zde. Padesátjednička se v Česku prodává za 9 499 Kč, pokud by na trh dostala 5G varianta, očekáváme nárust ceny minimálně o patnáct set. Je to však pouze náš odhad, tisková zpráva se o možné koncové ceně nezmiňuje.

Samsung Galaxy A71 5G

I u Galaxy A71 5G došlo k nepatrnému navýšení tloušťky a ke změně vzoru na zadním krytu. Telefon bude tentokrát nabízen v černé, stříbrné a modré. Baterie tentokrát zůstává na své dřívější kapacitě, a to včetně rychlého 25W dobíjení. Uvnitř je novinkou čipset Exynos 980 5G, který nahradil Snapdragon 730 použitý u základní varianty.

A zatímco Galaxy A71 měl 6GB RAM, model určený pro 5G sítě dostal operační paměť o kapacitě 8 GB. Interní paměť zůstává na 128 GB, zachována je i možnost rozšízení paměti microSD kartami. V obou nových modelů běží Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, ovšem ani u jednoho zatím dostupnost v Česku potvrzená nebyla. A případnou koncovou cenu je třeba také odhadnout. Galaxy A71 se prodává za 12 990 Kč, a lze předpokládat, že 5G varianta by mohla stát o pár tisíc více.

Představení čipsetu Exynos 980:

Samsung v Česku oficiální cestou prodává jen jediné 5G zařízení, a tím je Galaxy S20 Ultra. A brzy by k němu mohly přibýt podstatně levnější modely vyšší střední třídy.