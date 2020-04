600MPx fotoaparáty v mobilech? Podle Samsungu je to brzká budoucnost!

Samsung na svém blogu potvrdil, že 108 megapixelů v mobilu u Galaxy S20 Ultra a Xiaomi Mi 10 byl pouze začátek. Yongin Park, výkonný víceprezident a vedoucí obchodního týmu polovodičové divize, potvrdil, že cílem Samsungu je do budoucna vyvinout snímač s rozlišením 600 MPx! A ten by měl mít větší úroveň detailů, než které může zaznamenat lidské oko.

Podle Parka může očím přisuzovat rozlišení okolo 500 megapixelů. Samsung chce tuto metu svými fotoaparáty překonat, což by mělo přinést spoustu nových technologických možností. A to i ve světě mimo smartphony, např. u autonomních vozidel, dronů či v segmentu IoT. Vytyčená meta 600 MPx určitě nezní nereálně, otázkou však je, jak se takovýto snímač dostane do smartphonu, kde záleží na každé setině milimetru.

Jedinou možností, jak tohoto absurdně obřího rozlišení fotoaparátu docílit, je nadále zmenšovat rozměry jednotlivých pixelů. U 108MPx snímačů ISOCELL HM1 a ISOCELL HMX se používají 0.8μm pixely, které jsou dnes brány jako technologicky ty nejmenší možné. Ovšem už loni v září oznámil Samsung fotosenzor ISOCELL Slim GH1 s 0,7μm pixely, a na jejich zmenšování dále pracuje. Podle vyjádření Samsungu bude trend fotomobilů s vysokými rozlišeními (a malými pixely) pokračovat i nadále, a jihokorejci chtějí vývoji udávat tempo.

Snímače s obřím rozlišením spojuje variabilita. Na maximální rozlišení získáte za dobrého osvětlení prokreslené fotografie s výraznými detaily, v horších světelných podmínkách přichází na řadu spojování pixelů, tzv. pixel binning, který se v současné době nejčastěji pohybuje u poměru 4:1. U Galaxy S20 Ultra je pak aplikován tzv. nonacell binning, v rámci něhož se spojuje devět pixelů (matice 3×3) do jednoho. To dovolí jednotlivým bodům v horším světle absorbovat více světla, což má pozitivní dopad na kvalitu fotografií.

V případě ještě vyšších rozlišení by muselo dojít na navýšení pixel binningu minimálně na 16:1 (matice 4×4). Podle Samsungu však nic není nereálné. 600 MPx v mobilů možná není až tak vzdálená meta, jak by se mohlo zprvu zdát...

Zdroj Samsung News