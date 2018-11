Aby všechny zmátl. Samsung si patentoval dvanáct podob displeje „s dírou“

Již dřívější úniky naznačovaly, že Samsung v příštím roce nepoužije displej „s dírou“ (oficiálně Infinity-O) jen ve střední třídě, ale také u nejlevnějšího Galaxy S10 Lite. Nebude se však jednat pouze o displej, který Samsung ukázal na SD18, ale hned o 12 možných variant! Samsung je poodhalil v patentu podaném u WIPO (World Intellectual Property Office).

Díra v displeji pro selfie kamerku se nachází v horní části panelu, a to poblíž levého rohu displeje, což by se mohlo promítnout i do finálního návrhu Galaxy S10 Lite. V barvě jsou vyvedeny pouze vzhledy A a B, v prvním případě se jedná o malé zakulacení displeje ve stylu Galaxy Note 9, v případě druhém to spíše vypadá na displej Galaxy S9.

Posledním z nových displejů Samsungu je tzv. Infinity Flex:

Další vzhledy experimentují se zahnutím displeje na užších a širších hranách, či s jeho přehnutím přes jednu z hran. Samsung v patentech experimentuje i s velkým rohovým výřezem, klasickým výkrojem po vzoru iPhonu X či navrhuje displej, jehož součástí bude oválný modul se selfie a reproduktorem. Posledním návrhem (vzhled L) je ukázka displeje s duální selfie kamerkou, jejíž výřez bude umístěn v pravém horním rohu displeje. V portfoliu Samsungu by se v příštím roce mělo objevit hned několik smartphonů, jejichž displeje budou vycházet ze zmiňovaných designových návrhů. Jejich středobodem bude „díra“ v displeji.

