Áčka se rozrůstají. Samsung představil Galaxy A41 se zvýšenou odolností IP68

Samsung v Japonsku představil další střípek do mozaiky letošní řady Galaxy A. Nový model Galaxy A41 je nástupcem loňského Galaxy A40, primárně je určen pro japonského operátora NTT Docomo, takže je jeho evropská existence zatím dost nejistá. Víme jen to, že prodeje odstartují v červnu, a to za zatím blíže nespecifikovanou cenu.

Novinka se pyšní 6,1" Super AMOLED displejem typu Infinity-U s Full HD+ rozlišením. Do výřezu se dostala 25MPx selfie kamerka (2.2), na zádech je připraven trojitý fotoaparát „do semaforu“. Poměrně netradičně se začíná přisvětlovací diodou, poté následuje 8MPx širokáč (F2.2), hlavní 48MPx snímač (F2.0) a 5MPx foťák pro rozpoznání hloubky ostrosti se světelností 2.4.

Na těle telefonu najdeme konektor USB-C i sluchátkový jack. Čtečka otisků je součástí displeje, počítat můžete i s odolností IP68. V rámci konektivity nechybí podpora LTE, Wi-Fi b/g/n/ac, Bluetooth a GPS. Výpočetní výkon dodává neupřesněné osmijádro se 4GB RAMkou. 64GB paměť rozšíříte microSD kartou, nevyměnitelnou 3 500mAh baterii dobijete přibaleným 15W adaptérem. Uvnitř telefonu, který bude k dispozici v černé, modré a bílé, bude připraven Android 10 s nadstavbou One UI 2.0.

Galaxy A41 bude postaven trochu níže, než Galaxy A51:

Zdroj nttdocomo