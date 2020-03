AKG N400: Vypadají jako Galaxy Buds+, navíc mají ANC a zvýšenou voděodolnost

Samsung do své modelové řady sluchátek AKG představil nový model N400 NC, který se inspiroval u sluchátek Galaxy Buds+ (recenze zde). Zcela bezdrátová sluchátka vsadila na stejnou koncepci. Přenáší se v nabíjecím pouzdře, ovšem navíc mají podporu aktivní potlačení hluku (ANC) a také zvýšenou odolnost IPx7. Stojí nepatrně více než Galaxy Buds+, i tak jsou levnější, než přímá konkurence - Apple AirPods Pro.

Jednotlivá sluchátka jsou osazena 8,2mm repráčky a přímo v základním balení k nim dostanete sadu několika nástavců včetně pěnového Comply Foam. Samostatná sluchátka s vydrží 55mAh baterií na jedno nabití zvládnou až šestihodinové přehrávání hudby (bez ANC), stejnou porci jim přidá dobití z 220mAh baterie umístěné v pouzdře. Při aktivní redukcí šumu poklesne maximální výdrž na jedno nabití na pětihodinový poslech. Akumulátor v pouzdře se nabíjí jen bezdrátové, 10 minut nabíjení přidá další hodinu hudby.

Nechybí ani funkce Ambient Aware a TalkThru, které jsme již vyzdvihovali v recenzi sluchátek AKG N700NC. První funkce dokáže upravit úroveň redukce šumu z okolí, druhá vám zase umožní slyšet, co se děje okolo vás. Touchpad na pravém sluchátku umožní dotykem přeskakování mezi skladbami nebo přijmutí hovoru, potažením prstu nahoru a dolů upravíte hlasitost. Počítá se i s pomocí hlasových asistentů Bixby, Siri a Google Assistanta. Bonusem navíc je zvýšená voděodolnost IPx7, takže jim neublíží pobyt ve vlhku ani na dešti.

Představovací video sluchátek Galaxy Buds+:

Sluchátka se zatím dostala do prodeje pouze v Jižní Koreji, kde po přepočtu vychází na 5 600 Kč včetně daně. Nabízí se v bílé, černé a v modré. Jejich případná dostupnost na českém trhu zatím není známa. Pokud by se k nám sluchátka dostala, zřejmě by parazitovala na zmiňovaných Buds+. Na druhou stranu, Samsung měl se značkou AKG velké plány, a do Česka se mimo úvodní sady sluchátek AKG žádné další modely nedostaly. A po devíti měsících beze změn by se hodilo nabídku sluchátek alespoň trochu oživit.