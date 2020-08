AltZLife. Samsungy Galaxy A51 a A71 dostávají v Indii zajímavou sadu funkcí

Samsung v rámci inovačního programu „Make in India“ připravil pro modely Galaxy A51 a Galaxy A71 aktualizaci AltZLife, která do indických modelů přináší zajímavé softwarové novinky. Tím hlavním je soukromý režim napříč celým systémem, do něhož se můžete přepnout podle potřeby. A to dvojitým stiskem zamykací klávesy. Umělá inteligence (v telefonu, se servery na dálku nekomunikuje) navíc uživateli doporučí, který obsah přesunout do soukromé části systému, např. účty textových komunikátorů, fotografie nebo vybrané aplikace.

Při přechodu z veřejné do soukromé části je vyžadováno přihlášení heslem či znakem, který se však musí lišit od zabezpečeného přístupu pro odemknutí telefonu. Při přepnutí ze soukromé do veřejné části již žádné heslo nebude třeba. O zabezpečení soukromé části Androidu se stará kontejner Samsung Knox a jeho Zabezpečená složka. Obsah soukromé a veřejné části je tedy v rámci systému kompletně oddělen. Součástí aktualizace jsou také funkce Quick Share, Music Share, fotorežimy Single Take a Pro Mode, které debutovaly u modelů řady Galaxy S a Galaxy Note.

Redakční představení Samsungu Galaxy A51:

S aktualizací AltZLife se zatím počítá pouze pro modely prodávané v Indii, zda se obdobná aktualizace rozšíří i dále do světa, zatím není jasné.

Zdroj Samsung India