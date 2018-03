Anandtech: Galaxy S9 s Exynosem má horší výdrž než loňské es osmičky

Server Anandtech publikoval svou recenzi na modely Galaxy S9 a Galaxy S9+, ve které, z pohledu čistých čísel, hodnotí i výdrž baterie nejnovějších smartphonů od Samsungu. Ty používají nejvýkonnější Exynos 9810, který má být oproti loňskému Exynosu 8895 také nepatrně energeticky efektivnější. Je totiž vyráběn již druhou generací 10nm FinFET procesu. V redakční recenzi Galaxy S9+ jsme však žádné výrazné rozdíly oproti výdrži Galaxy S8+ nepozorovali.

Stejně je na tom i web Phonearena, v jehož standardizovaných testech dopadl Galaxy S9+ s Exynosem ve výdrži stejně jako loňský Galaxy S8+. Měl jen pět minut na výdrži k dobru. Portál Anandtech ale odhalil, že zejména u menší varianty s Exynosem 9810 je rozdíl oproti loňské evropské „es osmičce“ dost výrazný. Podle Anandtech je životnost baterie S9 na jedno nabití menší dokonce o třetinu, podle měření Phoneareny je rozdíl „jen“ 12 procent.

Podle Anandtech je příčina většího vybíjení baterie přímo v návrhu procesorových jader M3 od Samsungu. Pokud se totiž v nastavení baterie aktivoval „Omezovač rychlosti“, byla výdrž srovnatelná s loňským Exynosem 8895, ovšem došlo i ke zpomalení odezvy prostředí. Výdrž v testech však stoupla o nezanedbatelné 3 hodiny.

Web za to viní větší energetické nároky čipsetu při vyšších taktech a „pomalý“ systém DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling). Je tedy pravděpodobné, že pokud Samsung firmwarovým updatem upraví DVFS a plánování procesů, můžete to mít pozitivní vliv na výdrž baterie, zejména u menší „es devítky“.

První pohled na smarthpony Galaxy S9 a Galaxy S9:

Zdroj Anandtech via Phonearena