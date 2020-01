Android 10 brzy i pro řadu Samsung Galaxy S9. Updaty startují v Německu

Podle nedávno zveřejněné české roadmapy aktualizací, se řada Galaxy S9 dočká updatu na Android 10 v průběhu února. A vše se zdá být na dobré cestě, protože aktualizační kolečko bylo pro „es devítky“ spuštěno již včera. První zemí, kde se aktualizace na Android 10 pro Galaxy S9 a Galaxy S9+ objevila, je sousední Německo.

Aktualizační balíček má velikost 1,8 až 1,9 GB, a je u našeho východního souseda k dispozici pro oba zmíněné modely. Můžeme tedy očekávat, že se v brzké době update rozšíří i do dalších zemí, takže si troufáme odhadovat, že začátkem února by aktualizace mohla dorazit i do Česka. Součástí updatu je Android 10, lednová aktualizace zabezpečení a grafická nadstavba One UI 2.0, se kterou se spojí spousta softwarových přídavků, dodělávek a změn.

V drtivé většině případů bude seznam změn stejný jako u nedávno aktualizovaného Galaxy Note 9, je třeba si jen odmyslet softwarovou nadstavbu dotykového pera S Pen. Jakmile bude update dostupný i v Česku, budeme vás informovat.

Představení grafické nadstavby One UI 2.0 od Samsungu:

Zdroj Sammobile