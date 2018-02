Android Oreo se brzy ukáže i u Galaxy Note 8. Tady jsou první screenshoty

Android Oreo by se měl u Samsungu dostat nejprve na modely Galaxy S8 a Galaxy S8+, u nichž právě končí veřejná betaverze. Samsung by to mohl stihnout ještě v průběhu prvního čtvrtletí. Nejnovějšího Androidu by se měl krátce na to dočkat i tabletofon Galaxy Note 8. Na internetu už kolují první screenshoty, takže si můžeme ukázat, jak bude nová verze systému vypadat.

Note 8 dostane, stejně jako „es osmičky“, prostředí Samsung Experience aktualizované na verzi 9.0. Oreo se u Notu 8 nebude nijak vizuálně lišit od prostředí „es osmiček“, navíc budou jen specifické funkce spojené s dotykovým perem S Pen. Jaký bude seznam změn v Androidu Oreo v podání nejvybavenějších Samsungů, jsme vás již informovali v tomto článku. Recenzi Samsungu Galaxy Note 8 si můžete přečíst zde.

Redakční první pohled na Galaxy Note 8:

Zdroj Sammobile