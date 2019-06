Apple neodebral ani minimální počet OLEDů, Samsungu má zaplatit pokutu

Na vlně rostoucího zájmu o OLED displeje se svezl i Apple, který si před oznámením iPhonu X, svého prvního modelu s OLED panelem, u Samsungu objednal 100 milionů displejů. A protože měl Apple původní dohodu z roku 2017 v loňském roce navýšit až na dvojnásobek, počítal Samsung s postavením supertovárny na OLED displeje v Číně. I když z toho kvůli změnám na mobilním trhu na poslední chvíli vycouval, významně alespoň upravil svou továrnu A3, aby mohla vyrábět OLED displeje pro Apple v požadované kvalitě a kvantitě.

Jenže klesající zájem o iPhony se podepsal i na dodávkách displejů od Samsungu. Apple si od něj totiž neodebral ani smluvně stanovené minimum, které bylo součástí původní dohody. Podle jihokorejského zdroje bude divize Samsung Display požadovat po Applu zaplacení smluvní pokuty za neodebrané displeje, a to řádu několika miliard Kč.

Americký gigant se tomu zcela jistě bude bránit, ale přijít by mohl i s protidohodou. Podle zákulisních zdrojů by místo OLED panelů pro smartphony mohl od Samsungu nově odebírat displeje pro notebooky a tablety. Zda to bude jihokorejcům stačit, ukáže až čas. A nebo se obě firmy opět potkají u soudu?

Představovací video iPhonu X s OLED displejem od Samsungu:

Zdroj Etnews