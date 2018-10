Barevné přechody teď frčí. Samsungu unikly snímky krytů pro J4+, J6+ a A7

Zadní kryty smartphonů s barevnými přechody jsou dnes evidentně v módě. A pokud výrobci různobarevné gradienty na zádech nenabízí rovnou, často je telefonům „dopřejí“ alespoň v podobě doplňkových pouzder. To je i případ Samsungu, který s odstupem času uvede na trh kryty pro Galaxy J4+, Galaxy J6+ a Galaxy A7.

Jak informuje web WinFuture, Samsung bude tyto kryty nazývat jako „Gradation Cover“, a do prodeje se mají dostat hned v několika barevných variantách. Na únicích je vidět červený, černý a modrý zadní kryt, jehož tóny přecházejí ze světlé do tmavé. Pro Galaxy A7 bude brzy k dispozici i „kostičkovaný kryt“, který taktéž přechází ze světle šedé do tmavé, či nová řada flipových obalů v černé, modré a bronzové. Všechna zmiňovaná pouzdra a obaly by měly jít již brzy do prodeje.

Představovací video Samsungu Galaxy A7 (2018):