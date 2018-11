Beta Linux on DeX je za rohem! V Samsung DeX vám poběží Ubuntu

Samsung na vývojářské konferenci SDC18 pořádně pohnul vpřed s řešením Linux on DeX, o němž jsme vás informovali koncem loňského roku. Tehdy se však celá záležitost ještě nazývala Linux on Galaxy. Betaverze pro první zájemce odstartuje již za pár dní, 12. listopadu, registraci můžete provést na těchto webovkách, a to do 14. prosince. Jakmile bude beta odstartovaná, do mailu vám přijde zpráva se stažením instalačního balíčku.

A o co se vlastně jedná? V desktopovém prostředí DeX si budete moci spustit plnohodnotný Linux, který vás posune daleko blíže k „PC-like experience“. Do budoucna se počítá s vícero distribucemi Linuxu, v betě je k dispozici pouze upravené Ubuntu 16.04 LTS (vydané v roce 2016). A to prozatím rozjedete jen u Galaxy Note 9 a Galaxy Tab S4. Samozřejmostí je pak dokovací stanice DeX Pad nebo DeX Station, monitor, myš a klávesnice.

Hlavním hybným motorem DeXu jsou vývojáři, kteří mají mít možnost vyvíjet kdekoliv na cestách. V Ubuntu tak budou připraveny všechny důležité vývojářské nástroje, výstupy z Terminálu se duplikují i na displeji připojeného smartphonu. Stále je to však „plnokrevný“ Linux, takže v něm můžete pracovat obdobně jako ve Windows. Situace je zajímavá zejména u Tab S4, kdy se vám Ubuntu zobrazí přímo na tabletu. A co se týká Galaxy Note 9, Ubuntu zřejmě rozjedete i při přímém připojení přes DeX kabel (EE-I3100FBEGWW) k HDMI monitoru.

Díky Linux on DeX budete moci programovat třeba v kavárně:

Minimální hardwarovými požadavky jsou 4GB RAM a minimálně 8 GB volného místa v paměti (ideálně více). Jedná se však o betu, takže se můžete stát, že v případě nedostatku operační paměti bude DeX zpomalený nebo se úplně vypne. Po testování Samsung sesbírá zpětnou vazbu od uživatelů aby funkci dále vylepšil a optimalizoval. Jakmile nám bude zpřístupněna aplikace Linux on DeX, podělíme se s vámi o naše první dojmy.