Bez příslušenství by to nešlo. Známe ceny a portfolio krytů pro řadu Galaxy S20

Spolu se smartphony řady Galaxy S20 se na český trh dostane i originální doplňkové příslušenství, zejména kryty a obaly v různých barevných a materiálových kombinacích. Základní ochranu poskytne průhledný kryt Clear Cover na záda telefonu, který bude stát 499 Kč. Jeho výhodou bude to, že zachová design zadního krytu telefonu.



Silikonové kryty v různých odstínech a částečně recyklovaný kryt Kvadrat

Kryt označený jako Silicon Cover vyjde na 699 Kč, Dostupný bude v černé, šedé, bílé, růžové, světle a tmavě modré. Úplnou novinkou je kryt Kvadrat Cover, který však bude dostupný pouze pro Galaxy S20+, a to v šedé, zelené a červené. Samotný kryt bude částečně vyroben z recyklovaných materiálů. Kožený kryt na záda, Leather Cover, vyjde na 1 299 Kč, a k dostání bude v černé, hnědé, červené, modré, v tmavě a světle šedé.



Clear View Cover s podlouhlým „oknem“ a LED VIew Cover s diodami ve flipu

Nacvakávací LED Cover s diodovými efekty na zádech bude stát 1 399 Kč, a jeho barvy se budou u jednotlivých modelů lišit. Pro Galaxy S20 Ultra bude v černé a šedé, u zbývajících modelů přibude růžová, modrá a bílá. Clear View Cover, nabídne ve flipu podélné „okno“, do něhož budou v zavřeném stavu v režimu Always On promítány notifikace zmeškaných událostí a také aktuální čas a stavové ikony. Kryt bude k dispozici v černé, šedé, růžové, modré a v bílé. U S20 Ultra budou k dostání jen první dvě zmiňované barvy.



Kožené kryty Leather Cover a ochranný „krunýř“ Protective Standing Cover

LED View Cover na Flip zase přidá sestavu diod, která se může rozsvítit při příchozích událostech, jinak slouží k zobrazení času. Svým kontaktům budete moci přidat individuální ikony, takže při vyzvánění telefonu hned vizuálně poznáte, kdo vám volá. Kryt bude stát 1 699 Kč, a u všech „es dvacítek“ jej seženete v černé, šedé, růžové, modré a v bílé. Posledním krytem je odolný Protective Standing Cover, jehož součástí je stojánek pro zapření telefonu na rovném povrchu, např. při sledování videí. Obal bude stát 899 Kč, a bude na výběr pouze v černé a stříbrné.



Spolu s řadou Galaxy S20 debutuje i nová 10 000mAh powerbanka podporující rychlé bezdrátové dobíjení

Na akci Samsung Unpacked jsme si všimli i nové generace rychlé bezdrátové powerbanky, která má kapacitu 10 000 mAh, a nově u ní najdete dva USB-C konektory. Jeden z nich poslouží pro nabíjení powerbanky, ale teoreticky půjde z externí baterie dobíjet až tři zařízení najednou. Dvě přes kabel, a jedno bezdrátově. Powerbanka by se měla na trhu objevit někdy v průběhu druhého čtvrtletí, její koncová cena zatím není známa.

Toto jsou nové Samsungy řady Galaxy S20: