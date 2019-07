Bez rámečků, brady, výřezu i průstřelu. Takový má být Samsung Galaxy A100

Skutečně prvním bezrámečkovým smartphonem na světě by mohl být připravovaný Samsung Galaxy A100, tedy alespoň podle informací nizozemského webu Let's Go Digital. Jihokorejský výrobce prý pilně pracuje na návrhu smartphonu, který nebude mít rámečky, bradu, výřez ani průstřel. Celá přední plocha bude tvořena jen displejem. A první takovýmto modelem nebude Galaxy Note 10, Galaxy S11 nebo snad Galaxy Note 11, nýbrž novinka „áčkové“ řady - Galaxy A100.

Server Letsgodigital publikoval rendery, ve kterých poskládal zveřejněné patenty z plynulých dvou let, aby vytvořil možnou podobu smartphonu s displejem vyplňujícím 100 % čelní strany telefonu, který navíc „přetéká“ na boční hrany. Tlačítka, jindy neochvějná součást kovového šasi, by u Galaxy A100 měla mít pouze dotykovou podobu.

