Bixby mizí ze scény. Samsung představí náhradu. Jmenuje se Neon a chce být jiný

Hlasový asistent Bixby měl krušný start a zřejmě ho čeká brzký konec. Navenek sice vše vypadá v pořádku, na pozadí se však zřejmě odehraje velká rošáda. Samsung brzy odstaví svého hlasového asistenta, jehož brzy nahradí odlišné řešení s názvem Neon. Detaily se dozvíme již za pár dní na veletrhu CES 2020 v Las Vegas.

Postupný ústup ze scény naznačuje aktualizace domovské obrazovky Bixby Home u Galaxy S10 a Galaxy Note10, které byly aktualizovány na Android 10. Update Bixby Home totiž přejmenovává aplikaci na Samsung Daily. A zbavit se všech výskytů slova „Bixby“ je prvním krokem, jak přejít na zcela jiného asistenta. Za Neonem stojí oddělení Samsung Technology & Adavanced Research.

Honored to have so much coverage even before we unveil. But contrary to some news, NEON is NOT about Bixby, or anything you have seen before. #NEON is coming to #CES2020, so stay tuned! @neondotlife