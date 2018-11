Blesková sleva na víkend: Samsung Galaxy S9 pořídíte o 8 tisíc levněji!

Samsung počínaje zítřkem startuje bleskovou slevovou akci, která se týká modelů Galaxy S9 a Galaxy S9+. Až do neděle 2. prosince (či do vyprodání zásob) bude možné oba telefony pořídit se slevou 8 000 Kč, a to u většiny partnerských prodejců Samsung či přímo na webu Samsung.cz. Nejedná se o cashback akci, sleva bude promítnuta přímo do koncové ceny telefonu hned při nákupu. Našlapaný smartphone tak má po slevě daleko zajímavější poměr výkonu a ceny. Základní 64GB verzi pořídíte za 13 990 Kč, což je meta, na které se v současné době pohybuje zástupce vyšší střední třídy Galaxy A9 (2018).

Samsung Galaxy S9 G960, Star katalog | recenze rozměry a hmotnost: 148 × 69 × 8,5 mm, 163 g

displej: 5,8'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 568 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 4 096 MB, baterie: 3 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 86 %

Samsung Galaxy S9+ G965, Star2 katalog | recenze rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 8,5 mm, 189 g

displej: 6,2'', kapacitní Super AMOLED, 1 440 × 2 960, 531 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 3 500 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 2,7 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), blesk 87 %

Po započtení slevy budou ceny, např. u MobilPohotovost.cz, následující:

Akční ceny budou platit u celé řady prodejců, a to do neděle, resp. do vyprodání zásob. Mimo této celorepublikové slevové akce je možno konkrétně u MobilPohotovost.cz zakoupit i tyto zlevněné smartphony řady Galaxy:

Představení Samsungu Galaxy S9 a Galaxy S9+: