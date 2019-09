Brýle Gear VR jsou mrtvé. Šéf Oculusu je vidí jako promarněnou příležitost

Dny brýlí Gear VR od Samsungu jsou zřejmě nadobro sečteny. První generace brýlí se na trh dostala v roce 2014 po boku Galaxy Note 4, a jednalo se o výsledek spolupráce nebo Samsungem a Oculusem, který je nyní vlastněn Facebookem. Platforma Gear VR sice posledních několik let jen paběrkovala, Samsung ji však živil při životě alespoň adaptéry, které zaručovaly kompatibilitu se staršími modely brýlí. V případě smartphony řady Galaxy Note10 však Samsung kompatibilitu s brýlemi poslední generace (z roku 2017) již neobnovil.

Proč se platforma Gear VR dostala po pěti letech do úpadku, nikdo ze zainteresovaných stran až dosud nekomentoval. Šéf Oculusu John Carmack na právě skončené vývojářské konferenci Oculusu ke Gear VR poznamenal několik vět. Podle jeho vyjádření jsou dny Gear VR sečteny, i přesto že je software stále podporován. Carmack v Gear VR vidí promarněnou příležitost, a to přesto, že se brýlí Gear VR prodalo daleko více, než headsetů od Oculusu. Uživatelé však brýle nepoužívali moc často, zejména díky složitosti celého systému, obavách o výdrž baterie v telefonu, apod.

Šéf Oculusu naznačil, že Samsung chtěl do brýlí Gear VR integrovat kamerky, které by umožnily poziční trackování 6DoF (Six Degrees of Freedom). Oculus to však zavrhl z důvodu nedostatečného výkonu smartphonů a kvůli možným problémům s přehráváním, což by mohlo vrátit zpět staré, dávno vyřešené, problémy. Oculus se se Samsungem navíc začali rozcházet i názorově, zatímco Oculus tlačil jednoduchý design brýlí ve stylu Google Cardboardu či Oculus Go, Samsung stále trval na uceleném moderním řešení, které by demonstrovalo jeho technologickou připravenost. Tedy něco na způsob brýlí Oculus Quest.

A možná i díky tomu Gear VR končí, protože Samsung segment virtuální reality nedokázal od svého startu výrazně posunout kupředu. Po několik generací se jednalo o stále stejné brýle jen s minimálními úpravami, abych do nich vešly stále větší a větší smartphony. V průběhu pěti let vlastně přibyla jen vyztužená přepážka mezi očima, USB-C konektor, výraznější pěnové polstrování či větráček. A to je žalostně málo...

Představení brýlí Oculus Quest pro virtuální realitu:

Via Androidcentral