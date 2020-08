Brzy se v tom budeme ztrácet. Samsung připravuje tři nové skládačky řady Z Fold

Samsung již za pár dní dopředstaví skládací Galaxy Z Fold 2, a na internetu už kolují názvy skládaček pro příští rok. Mají být hned tři, a známy budou podle označení Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S a Galaxy Z Fold 3.

První zmiňovaný bude levnější skládačkou, o které se už nějakou dobu spekuluje. Půjde poznat podle toho, že v zavřeném stavu nebudete mít k dispozici velký displej, ale jen tenký informační panel pro zobrazení notifikací a základních informací. Prakticky ke všem úkonům s Galaxy Z Fold Lite bude třeba hybrid rozevřít. Vnitřní panel bude mít svrchní vrstvu z polyimidu (podobně jako Galaxy Fold), která nahradí aktuálně používané UTG sklo.

Galaxy Z Fold 3 bude nástupcem letošního Galaxy Z Fold 2, největší novinkou má být spolupráce vnitřního displeje s dotykovým perem S Pen. Samotný digitizér od Wacomu je již dnes poměrně tenký a pružný, ovšem integrace do skládací konstrukce má být velkým oříškem. Ještě, když bude muset Samsung vyřešit to, aby hrot pera nepoškrábal svrchní vrstvu skládacího displeje. A míře náročné integrace stylusu S Pen by měla odpovídat i astronomická cena.

A zajímavě se rýsuje i model Galaxy Z Fold S, který má jít údajně složit na obě strany. K čemu to bude dobré, teprve uvidíme, ale ani tento model zřejmě nebude nikterak levný. I proto má Samsung v rukávu prvně zmiňovaný Galaxy Z Fold Lite, který by měl být v příštím roce nejprodávanější skládačkou. A je to rozumný krok, bez předchozích zkušeností si skládací telefon za 50 tisíc pořídí málokdo. Pokud však bude na trhu podobný hybrid za polovinu, mohlo by to spoustu uživatelů navnadit k tomu, aby si skládací model zakoupili a vyzkoušeli v praxi.

Uniklá prezentace Samsungu Galaxy Z Fold 2:

Jedná se však zatím o velmi brzké spekulace, a do příštího roku se může ještě leccos změnit.

Via Sammobile