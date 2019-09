Budoucnost paměťovek? UFS karty od Samsungu pořáží microSD na plné čáře

Mezi smartphony jsou dnes paměťovky zastoupeny výhradně typem microSD, vymyká se pouze Huawei, který u svých topmodelů vsadil na paměťové karty NM Card, které mají stejné rozměry jako nanoSIM karta, takže je snadno umístíte do hybridních slotů. Hegemonii microSD karet chtěl již před třemi lety narušit Samsung, který představil paměťové karty UFS (Universal Flash Storage). Až do dnešní doby se však neobjevil žádný smartphone, který by s těmito kartami uměl spolupracovat.

Změna nastala až na letošním veletrhu IFA v Berlíně. Na prototypu smartphonu Hisense T91, který je postavený na Snapdragonu 845, byl instalován slot pro UFS, v němž byla vložena 1TB karta. A hned vedle byl k přímému srovnání přichystán stejný model, jen s microSD kartou zařazenou do vyššího rychlostního spektra (sekvenční zápis 80 MB/s, sekvenční čtení 30MB/s). Benchmark AndroBench 5 následně potvrdil nevyhnutelné, microSD s UFS kartou prohrálo, co do rychlosti přenosu dat, na plné čáře.

UFS karta měla 6× vyšší rychlost sekvenčního čtení a zápisu, daleko větší rozdíly byly v náhodných zápisech, které byly až 35× rychlejší než u microSD karet! A nemusíme se bavit jen o paměťovkách, UFS karty jsou daleko rychlejší než u běžných smartphonů používaná úložiště typu eMMC. Svou rychlostí se UFS karty dokonce výrazně blíží interním pamětem UFS 2.1, které používat např. Galaxy S10, Huawei P30 a další topmodely.

U prototypu Hisense byla vložena 1TB UFS karta, přičemž 1TB microSD karta byla představena teprve letos v únoru. Technologie UFS, jakožto náhrada za pomalejší microSD karty, je tedy připravena se vším všudy. Nové karty podporují i čipsety od Qualcommu, je však s podivem, že je ve svých smartphonech zatím nikdo nechce běžně používat. A to ani Samsung, který karty již před třemi lety uvedl na trh. Nenastala snad ještě ta správná doba?

UFS karty už začíná vyrábět i taiwanská firma Phison:

Jediným odbytištěm UFS karet jsou v tuto chvíli notebooky od Samsungu, které často nabízejí hybridní slot i s podporou microSD karet. V ČR se však notebooky od Samsungu již delší dobu neprodávají. A z amerických stránek se můžeme dočíst i o koncových cenách UFS karet. 64GB karta vychází na 25 dolarů (necelých 600 Kč), 128GB pak na 50 dolarů (1 170 Kč). Největší nabízenou paměťovou konfigurací je 256 GB, a to, v přepočtu, za 2 300 Kč.

Zdroj WinFuture