Čekání na čipset Exynos 2100 stále trvá. Samsung jen emotivně popřál k Vánocům

Polovodičová divize Samsungu stojící za čipsety Exynos nás v nedávném traileru lákala na 15. prosinec, kdy se všeobecně očekávalo představení čipsetu Exynos 2100. Právě ten má v Evropě pohánět připravované smartphony řady Galaxy S21. Jihokorejci však nový čipset nepředstavili, zatím jen vydali video, ve kterém děkují loajálním zákazníkům a fanouškům za podporu, a také slibují zcela nový čipset Exynos.

Zatím to tedy vypadá na to, že Samsung čipset dopředu nepředstaví, ale blíže jej poodhalí až u příležitosti oficiální premiéry řady Galaxy S21 v polovině ledna. Podle dosavadních spekulací nabídne chystaný Exynos 2100 jedno „superjádro“ Cortex-X1 o taktu 2,91 GHz, tři výkonová jádra Cortex-A78 na frekvenci 2,81 GHz a také čtyři 2,21GHz jádra Cortex-A55 určená pro méně náročné úlohy. 5nm čipset bude podporovat sítě 5G, použitým grafickým adaptérem bude Mali-G78. Výkonově by měl mít čipset velmi blízko ke Snapragonu 888.

Emotivní poděkování divize Samsung Exynos:

Zdroj Samsung