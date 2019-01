CES je tady! A ve velkém stylu. Televize od Samsungu dostanou podporu iTunes!

Peklo zamrzlo. Dva nesmiřitelní rivalové, Apple a Samsung, se domluvili na bezprecedentní spolupráci. Americký gigant totiž vůbec poprvé umožnil jiné společnosti přístup na videoportál iTunes (mimo počítačů s Windows). A stalo se tak u televizí od Samsungu, které přístup na iTunes získají formou softwarové aktualizace (platí pro loňské modely) nebo budou mít aplikaci již předinstalovanou z výroby.

A tím spolupráce s Applem nekončí. Nové televize nabídnout podporu streamovacího standardu Apple AirPlay 2, takže si na nich budete moci spustit multimediální obsah přímo z iPhonu. Samsung uvedl, že podpora iTunes se dostane do stovky zemí po celém světě, podpora AirPlay 2 se má následně objevit až ve 190 zemích po celém světě. Podpora se však bude zřejmě lišit model od modelu, k čemuž by měl Samsung brzy přidat i oficiální vyjádření. Případné pořízení doplňkové krabičky Apple TV tak trochu postrádá na významu...

Pro Apple se zřejmě jedná o pilotní projekt, který má urychlit vývoj připravované streamovací služby, která se má také dostat do sta zemí po celém světě. Apple si v rámci své aplikace u Samsung Smart TV vymohl i to, že televize nemůže využít historii prohlížení a vyhledávání multimédií k personalizaci reklam. Eddy Cue, víceprezident internetového softwaru a služeb v Applu dodává: „Těšíme se na to, až přineseme iTunes a AirPlay 2 ještě více zákazníkům po celém světě prostřednictvím televizí Samsung Smart TV. Uživatelé iPhonů, iPadů a Maců budou mít další možnost, jak si svůj oblíbený obsah vychutnat na největších domácích displejích.“

Skoro to vypadá, že Apple probral z letargie nedávný 10% pád akcí. Ten byl přímou reakcí na zprávu směřující investorům, která hlásala, že Apple v letošním čtvrtletí neprodá tolik iPhonů, jak očekával.

Apple, který tradičně ignoruje veletrh CES, však získal velkou mediální pozornost umístěním velkoformátové reklamy na věžáku přímo ve Vegas. Známý slogan „What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas“ tak americká firma přetvořila na: „What happens on your iPhone, stays on your iPhone“ (aneb „To co se na iPhonu stane, to v něm taky zůstane“).

