Chcete pořídit Samsung Galaxy S20 FE 5G nejvýhodněji? Koukněte se k Vodafonu...

Pokud se poohlížíte po zajímavém smartphonu s ohledem na cenuu/výkon, máme pro vás zajímavý tip. Samsung v Česku prodává Galaxy S20 FE v LTE variantě za 16 999 Kč, zatímco 5G verze vychází na 19 999 Kč. Jenže u Vodafonu si můžete aktuálně pořídit 5G verzi telefonu v bílé nebo červené variantě a to jen za 17 201 Kč! Tím to ale nekončí, protože k telefonu můžete využít i další dvě akce, dostanete k němu tenisky Vasky v hodnotě 2 699 Kč. A navíc můžete odprodat váš starý telefon, k němuž Samsung přidá bonus v hodnotě tří tisíc!

Zajímavá je už samotná cena telefonu. Cenový rozdíl mezi LTE a 5G verzí je běžně rovné tři tisíce, u Vodafonu je to však jen 202 korun. A za to dostanete výkonnější čipset, který se při hraní, i dle našeho přímého srovnání obou variant, daleko méně zahřívá. A pokud je pro vás 17 201 Kč i přesto stále dost, můžete při koupi jakékoliv varianty Galaxy S20 FE odprodat vaše stávající zařízení, k němuž vám Samsung přihodí tři tisíce korun navíc. Tato akce platí až do 8. listopadu nebo do vyprodání zásob.

Do klíčového data 8. 11. se také můžete registrovat na stránkách Samsung-bonus.eu. Pokud při registraci uvede své iniciály, kopii účtenky ke Galaxy S20 FE, IMEI číslo telefonu, datum nákupu a fotku výrobního štítku z krabičky, získáte poukaz na nákup bot Vasky Teny v hodnotě 2 799 Kč (2 699 Kč boty + 100 Kč doprava). Barevných variant je celá spousta, až na fialovou verzi telefonu můžete mít boty ve stejné barvě, jako Galaxy S20 FE.

Celkově vzato vás pořízení 5G varianty od Vodafonu může stát daleko méně, než jinde (snížená prodejní cena + výkupní akce), a navíc dostanete tenisky, které si můžete nadělit sami nebo je někomu darovat pod stromeček. O tom, že je nabídka hodně zajímavá, svědčí i to, že je červená bývá na webu Vodafonu často vyprodaná. V době psaní článku však byly k dispozici obě barevné varianty, tj. červená i bílá.

Redakční představení Samsungu Galaxy S20 FE:

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128GB katalog rozměry a hmotnost: 160 × 75 × 8,4 mm, 193 g

displej: 6,5", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 12MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 78 %

vybavenost cena: 19 990 Kč až 19 999 Kč