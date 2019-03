Chcete skrýt průstřel u řady Galaxy S10? Jsou k tomu dva různé přístupy

Samsungy řady Galaxy S10 přišly na trh s displeji typu Infinity-O, které mají tzv. průstřel v displeji. Do displeje je laserem vypálen prostor, který slouží pro umístění selfie kamerky. U Galaxy S10e a Galaxy S10 se jedná o kruh, v případě Galaxy S10+ o ovál, protože se do něj musí vlézt duální selfie.

Samsung Galaxy S10+ Beyond2 katalog |preview rozměry a hmotnost: 158 × 74 × 7.8 mm, 175 g

displej: 6.4", dotykový Dynamic AMOLED, 3 040 × 1 440, 526 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/ax/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 8 192 MB, baterie: 4 100 mAh

procesor: Samsung Exynos 9820 (8× M4 + Cortex A75 + A55, 3 GHz, 8nm)

operační systém: Google Android 9.0 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 76 %

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: až

Jak si budete moci brzy přečíst v naší redakční recenzi, na průstřel si rychle zvyknete. Kvůli jeho umístění se nepatrně smrskla horní informační lišta, průstřel je vidět i na ploše či v nabídce nastavení, pokud používáte světlé systémové schéma. Spouštěné aplikace často končí těsně u průstřelu, který vám tak do jejich obsahu nezasahuje. V nastavení si však můžete aplikace napevno nastavit na full screen. No a třeba taková videa, tak ta opět končí těsně u průstřelu. Ručně si je však můžete opět dobrovolně roztáhnout tak, aby vám do obrazu vstoupil zmiňovaný průstřel...

Samotný průstřel si můžete přímo v rámci prostředí „deaktivovat“. Řada Galaxy S10 používá Dynamic AMOLED displej, černá barva tedy znamená vypnutý pixel. Přes Nastavení - Zobrazení - Aplikace na celou obrazovku můžete použít funkci Skrýt přední fotoaparát. Ta na horní část displeje přidá černý pruh se zakulacenými rohy, který do sebe pojme průstřel. Horní rámeček displeje ale opticky naroste poměrně výrazně.

Druhá možnost, jak se zbavit průstřelu, je o něco kreativnější. Průstřel můžete, alespoň v rámci tapety, využít tak, že nepůjde na první pohled vidět. Na Twitteru vznikla zajímavá galerie tapet, na kterých se objevuje vozítko Mars Rover, Bender z Futuramy, Mimoň, Wall-E, Johnny5 a R.O.B. Všichni jsou příhodně umístěni tak, aby průstřel v displeji efektně zapadl do obrázku. Zřejmě nejpovedenější je Bender, ale třeba zaujmou i jiné tapety. Pro Galaxy S10 je můžete stáhnout zde, pro Galaxy S10+ zase tady. Nezapomeňte si však vypnout pohybový efekt na pozadí.

Představení smartphonů řady Galaxy S10:

A jaký je váš názor na průstřel v displeji? Bude to první věc, kterou „schováte“ nebo jej raději využijete přímo v tapetě, popř. jej vůbec nebudete řešit? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

