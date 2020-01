Chystá Samsung zajímavou grafiku ke svému véčku nebo jej přeloží nadvakrát?

Na sociální síti Weibo se objevila fotografie monitoru, na němž je vidět grafiku k připravovanému skládacímu modelu Galaxy Z. A na ní se můžeme dívat hned ze dvou úhlů pohledu. I když v názvu chybí doplňkové slůvko Flip, mělo by se jednat o stylizované zobrazení dvou véček Galaxy Z Flip, které dohromady zformují písmeno Z. To by ale bylo příliš jednoduché...

Druhý pohled je daleko zajímavější. Na fotce bychom totiž mohli vidět i základní model řady Galaxy Z, který má displej jen na jedné straně, a vy jej tak do kapesní podoby budete muset složit hned nadvakrát! Podobný přístup jsme mohli vidět u prototypu od Xiaomi, který se zatím do prodeje nedostal, a to platí i pro nefunkční prototyp od TCL, který můžete vidět na videu níže.

V zavřeném stavu by byl displej jen na jedné části, takže byste mohli skládačku ovládat jako běžný smartphone. Při vyklopení dvou dílů a vyrovnání však dostanete zařízení s úhlopříčkou blížící se spíše tabletu. Je ale možné, že naše úvahy zašly příliš daleko. Na uniklé fotce by také mohly být skutečně dvě véčka Z Flip, jedno z nich by však muselo jít přeložit až zadní stranu. V tom případě si však neumíme v praxi představit 360° pant, kterým by véčko muselo být osazeno...

Prototyp od ZTE, jehož displej se překládá nadvakrát:

Pokud se potvrdí „tradiční“ véčková podoba novinky, můžeme se těšit na skládací 6,7" Dynamic AMOLED displej s 10MPx selfie v průstřelu, na 12MPx fotoaparát nebo na 3 300 - 3 500 mAh baterii. Véčko má nabídnout 256GB paměť, poběží na loňském Snapdragonu 855 a do prodeje má jít v černé a fialové. Jak to nakonec s véčkem Galaxy Z Flip bude, a zda Samsung najednou neukáže hned několik skládacích modelů, bude jasné již 11. února.

Zdroj Weibo