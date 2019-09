Chytrá lednice Samsung Family Hub míří do ČR. K předobjednávce pračka zdarma!

Samsung včera na český trh formálně uvedl chytrou chladničku Family Hub. Ta již Evropou koluje od roku 2016, a na Česko se řada dostala až letos. Ovšem s příslibem nejnovější softwarové nadstavby. Jenže, co je vlastně Family Hub? Jedná se o americkou lednici, která je vybavena obřím dotykovým displejem. Běží na Tizenu, pustí vám hudbu, zrcadlí televizi z obýváku nebo na dálku prozradí svůj obsah. Ano, dále chladí a mrazí potraviny, ovšem o tyto funkce jde až ve druhém sledu. Přiznáme se na rovinu, chlazení nás až tak moc nezajímá.

Lednice s vestavěným tabletem

Family Hub je dvoudveřová chladnička amerického střihu, za levými dveřmi je umístěn mrazák, za pravými samotná lednice. V součtu je celkový objem chladničky 593 litrů, chlazení Twin Cooling se systémem Metal Cooling obstarává jeden motor, Family Hub spadá do třídy energetické účinnosti A++.



Chytrá chladnička Samsung Family Hub amerického střihu. Na levých dveřích je umístěn dávkovač vody a ledu, na dveřích pravých najdete obří dotykový displej, který se však při umělém osvětlení dost leskne

Na levých dveřích je umístěn dávkovač vody a ledu, do těch pravých byl zabudován dotykový LCD displejem s úhlopříčkou 21,5 palce a rozlišením 1 920 × 1 080 pix. V širokém rámečku jsou připraveny dva hlasité reproduktory a mikrofon. Na vnitřní straně dveří jsou k dispozici dva fotoaparáty, které snímají obsah lednice. Přes smartphone tak můžete zkontrolovat její obsah přímo z obchodu a dokoupit jen to, co je skutečně potřeba.



Displej lednice se může stát „hubem“ pro zařízení chytré domácnosti od Samsungu, např. přes něj můžete ovládat chytrý vysavač. Na lednici však můžete zobrazit úplně cokoliv z displeje vašeho smartphonu

V lednici běží operační systém Tizen 4.0, je zde několik domovských obrazovek, hlavní menu a možnost stahovat dodatečné aplikace. Na jednu z domovských ploch můžete umisťovat vzkazy pro rodinu, které nahradí běžně používané papírky pod magnetkami, případně si při vaření můžete televizi z obýváku zrcadlit do lednice nebo televizi na dálku ovládat z lednice. A oboustranná konektivita funguje i u smartphonů. Lednici můžete na dálku nastavit režim a teplotu chlazení, opačným směrem lze zase na chladničce vyřídit příchozí hovor.



Z domovské obrazovce se můžete stažením lišty dvěma prsty podívat na obsah lednice. Uvnitř chladničky běží Tizen 4.0, a takto vypadá její základní aplikační nabídka

Při každém zavření dveří se pořídí fotografie lednice, kterou si můžete zobrazit přímo v systému. Fotoaparáty jsou umístěny ve dveřích a snímají vnitřní police. To, co je umístěno ve dveřích, tak fotoaparáty neodhalí. Mrazák fotoaparáty nemá žádné, ale potraviny si můžete do seznamu ručně přidat. To platí i pro data spotřeby u produktů, které do lednice dáváte. Žádné skenování barkódů se nekoná, což je škoda. Všechny potraviny tak musíte do systému zadávat ručně nebo pomocí hlasového asistenta Bixby. Ten však komunikuje pouze v angličtině. V případě expirace potravin vás na to ale lednice upozorní.

Bixby a recepty jen v angličtině

Lednice bude v ČR a na Slovensku lokalizovaná do daných jazyků, ovšem jedna z aplikací zůstává v angličtině. Jsou jimi recepty, které do češtiny přeloženy nebudou. Stejnojmenná aplikace v zahraničí funguje i pro objednávání potravin, což v ČR ze startu k dispozici nebude. Zda se na lednici objeví aplikace od Rohlik.cz či Kosik.cz zatím není jasné, bude záležet na tom, jak se Samsung s firmami domluví. Pokud však k dohodě dojde, v aplikaci dodavatelů potravin budou i počeštěné recepty. Vyberete si suroviny, které potřebujete, a přímo z lednice si je objednáte. Je to však zřejmě až hudba daleké budoucnosti.



Na displej lednice můžete přilepit rodinné vzkazy, pustit si v ní muziku nebo na dálku odpovědět na zvonek u vstupních dveří

Lednička je Smart, takže do ní doinstalujete další aplikace, zobrazíte webový prohlížeč nebo třeba pustíte hudební přehrávání ze Spotify. S okolím komunikuje přes Wi-Fi a Bluetooth, takže se může stát i jakýmsi domácím „hubem“ pro ovládání dalších zařízení chytré domácnosti, např. chytrého zámku, žárovek, soundbarů nebo klimatizace. Celkový dojem trochu kazí koncová cena 79 990 Kč, chladnička tedy zcela jistě nebude pro každého.

Produktové video chladničky Samsung Family Hub:

Na druhou stranu, pokud si Family Hub předobjednáte do 13. října, dostanete k ní zdarma pračku QuickDrive od Samsungu v hodnotě 22 990 Kč. V tomto setu tak chladnička vyjde „jen“ na 57 tisíc Kč.