Čipset Exynos 1080 se v benchmarcích téměř dotáhl na špičkový Snapdragon 888

Samsung by měl brzy představit 5nm Exynos 2100, ovšem velmi slušně je na tom už dříve představený Exynos 1080, který se brzy dostane do segmentu „cenově dostupných flagshipů“. Jako první na něm poběží Vivo X60, které má být představeno ještě do konce letošního roku. V benchmarku Geekbench 5 telefon získal 888 bodů v jednojádrovém a 3 244 bodů ve vícejádrovém testu. A tato čísla nabízejí zajímavé srovnání.

...Jednojádrový výkon čipsetu je na úrovni Snapdragonu 865+, ve vícejádrovém testu je skóre dost blízké Snapdragonu 888, který v Geekbench 5 získal 1 135/3 681 bodů. Čipset je, u Samsungu jako vůbec první, vyráběn 5nm technologií. Skládá se ze čtyř jader Cortex-A78, z nichž jedno běží na frekvenci 2,8 GHz, zbylá trojice má takt 2,6 GHz, celek ještě doplňuje čtveřice úspornějších 2GHz jader Cortex-A55. Součástí čipsetu je desetijádrová grafika Mali-G78, SoC podporuje rychlé RAM typu LPDDR5 i rychlá interní úložiště UFS 3.1. Exynos 1080 si pořadí až s 200MPx fotoaparáty a displej smartphonu může mít obnovovací frekvenci až 144 Hz. Samozřejmostí je i podpora sítí 5G.

Jako první se Exynos 1080 dostane to topmodelu Vivo X60, který má být představen 28. prosince. Čipset podpoří 12GB RAM a trojité fotoaparáty, jejichž rozlišení se bude lišit podle verze telefonu. U všech modelů bude použita optika ZEISS Vario-Tessar s micro-gimbalovou stabilizací. Maximální digitální přiblížení má být až šedesátinásobné. Na přední straně bude připraven Super AMOLED displej, napevno integrovaná baterie bude těžit ze 33W rychlodobíjení. Na Androidu 11 bude naočkována nová verze grafické nadstavby OriginOS.

Představení čipsetu Exynos 1080 od Samsungu:

Via rootmygalaxy, GSMarena