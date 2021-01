Čipsety Exynos s grafikou od AMD? Dočkat bychom se mohli ještě letos

Samsung při premiéře čipsetu Exynos 2100 potvrdil, že u příštího „flagshipu“ se objeví čipset Exynos, jehož součástí bude i samostatný grafický čip od AMD. Jihokorejci by tím dali sbohem aktuálně používaným adaptérům Mali, které musí grafiky Adreno u Snapdragonů neustále dohánět. Konkrétně u nového Exynosu je grafický výkon někde na pomezí Snapdragonu 865+ a Snapdragonu 888. Rozhodně není špatný, ale na špici mu přeci jen ještě něco schází.

Samsung sice neuvedl, zda pod pojmem „flagship“ hledat nástupce Exynosu 2100 nebo řady Galaxy S21, podle spekulací to však vypadá, že se grafik od AMD dočkáme v řadě Galaxy ještě letos!

Jak na svém Twitteru uvádí leaker Ice Universe, Samsung má v plánu uvést na trh čipsety Exynos řady 2xxx a 1xxx s integrovanou grafikou od AMD již ve druhém či třetím čtvrtletí letošního roku. A to by znamenalo, že by se grafické čipy od AMD mohly dostat již do připravovaného Galaxy Z Fold3, příp. do Galaxy Note21, což by byl vítaný bonus posledního zástupce řady Galaxy Note. Ta by totiž, podle spekulací, měla v následujících letech přepustit své místo stále rostoucímu segmentu skládacích zařízení a hybridů.

We will see Samsung release Samsung × AMD GPUs in the second or third quarter of 2021, which will be used in the next Exynos 2xxx and next Exynos 1xxx processors, Samsung may change the release time of the new processors.