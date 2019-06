Co vše prozradí o skládacím Samsungu Galaxy Fold jeho uživatelská příručka?

Přiznejme si to. Uživatelské příručky ke smartphonům dnes už nikdo nečte. Zřejmě se najdou i výjimky, ale valná většina uživatelů příručky v základní krabici bere jen jako zbytečnou součást, která zabírá místo. I proto spousta výrobců do základních krabic přibaluje jen rychlou příručku a tu plnohodnotnou umístí na web ke stažení, nebo se k ní proklikáte přes nabídku Nastavení. A to je i případ Samsungu. A co když se podíváme na skládací Samsung Galaxy Fold, odhalí uživatelská příručka něco zajímavého?

Samsung Galaxy Fold katalog | preview rozměry a hmotnost: 161 × 63 × 17 mm, 263 g

displej: 7,3'', kapacitní Dynamic AMOLED, 1 536 × 2 152, 362 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 5, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 288 MB, baterie: 4 380 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 855 (8× Cortex-A76, 2,8 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 9 (Pie)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160), blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: předběžná 51 000 Kč Pořiďte si podobný model na Alza.cz

Strana 6 dokázala, že příručky už nikdo nečte

Hned na straně 6 uživatelské příručky se dozvídáme, že „uprostřed hlavního displeje si můžete všimnout překladu v displeji. A to je normální znak tohoto zařízení. Když zařízení skládáte, ujistěte se, že mezi polovinami displeje nemáte umístěny žádné předměty“. Hned v další poznámce je uvedeno: „Hlavní displej obsahuje speciální ochrannou vrstvu. Její odlepení nebo použití fólií na displej či nálepek může způsobit poškození“.

A právě druhý zmiňovaný bod byl jednou z příčin stažení předprodukčních Foldů z trhu za účelem přepracování konstrukce. Nyní již víme, že Samsung okraje fólie schoval do krajního rámečku, a také to, že při rozevření Foldu zmenšil prostor mezi displejem a pantem. Kdy se však začne Fold prodávat, zatím není známo. Samsung o jeho znovuuvedení na trh zatím mlčí.

Schematické představení tabletu v manuálu žádné novinky nepřineslo, snad jen potvrzení toho, že je čtečka otisků je skutečně sloučená s tlačítkem Bixby, a nikoliv se zamykací klávesou, jako např. u tabletu Galaxy Tab S5e. NanoSIM karta se vkládá z boku zařízení, záda zase zvládnou zpětně dobíjet další zařízení, třeba hodinky Galaxy Watch můžete nasadit přes užší hranu Foldu a utáhnout řemínek, aby hodinky při nabíjení držely na svém místě.

Vnější displej funguje jako ten vnitřní

Manuál se rozepisuje samostatně zejména o vnějším displeji. Všechna dotyková gesta fungují, až na to, že je prostředí Androidu na něm v dost zmenšené podobě. Můžete jej ale plnohodnotně využívat i bez nutnosti otevřít Fold. K přesnějšímu ovládání může pomoci aktivace Snadného režimu, který se opírá o velké ikony na displeji, trochu místa také získáte nahrazením lišty s tlačítky dotykovými gesty. O tom, kde je prstem třeba posunout nahoru, napoví tenké čárky u spodního okraje displeje.

Vnější displej podporuje režim Always On, takže při své neaktivitě bude zobrazovat datum, čas a notifikace aplikací. Jas AOD režimu se může měnit automaticky podle okolního osvětlení. Manuál rozebírá i funkci pro plynulé přecházení aplikací mezi displeji.

Při rozevření Foldu se aktuálně používaná aplikace automaticky přepne na displej vnitřní, a to ve stavu, kde jste s prací skončili. Při zavření Foldu si můžete vybrat aplikace, které se na vnější displej zase zmenší. Pokud budete mít spuštěnou jinou aplikaci, při zavření se vám na vnějším displeji zobrazí základní domovská obrazovka. V rozevřeném stavu můžete na displej v režimu Multidispleje vměstnat až čtyři aplikace najednou. Mezi aplikacemi můžete upravit vzájemný poměr stran nebo navzájem přehazovat jejich pozice.

Biometrické zabezpečení obstarává skener obličeje společně se čtečkou otisků prstů umístěnou v klávese Bixby. V Nastavení - Biometrika a zabezpečení se nachází i tzv. Samsung Blockchain Keystore, tedy kryptopeněženka, o které se spekulovalo ještě před představením Samsungů řady Galaxy S10. Peněženka je však dostupná pouze v USA, Kanadě a Jižní Koreji, takže i proto se zmiňuje v americké verzi manuálu pro Galaxy Fold.

Zbytek součástí uživatelského rozhraní s nadstavbou One UI je převzatý od Samsungů řady Galaxy S10. Veškeré softwarové vychytávky z „es desítek“ se dostaly i do Galaxy Foldu, např. Zabezpečená složka, Call & Message Continuity, Bixby, platby mobilem, Wi-Fi volání, Samsung Cloud a další. Stejná je i paleta předinstalovaných aplikací od výrobce.

Čekáme na nové datum startu prodejů

Zbývá tedy jen počkat na to, než Samsung oznámí nové datum zahájení prodejů. Podle posledních spekulací má Samsung brzy oznámit nové datum, kdy Fold uvede do prodeje, a to na připravované tiskové konferenci, která se má uskutečnit v domovské Jižní Koreji.

Zajímat nás bude hlavně vylepěení konstrukce Foldu a také to, kdy se skládací hybrid dostane do prodeje i v ČR. Bude Samsung i nadále upřednostňovat dříve zmíněných 15 evropských zemí, nebo kvůli odkladu prodejů odstartuje prodeje Galaxy Fold najednou v celé Evropě? Uživatelskou příručku Samsungu Galaxy Fold v angličtině určenou pro modely od amerického operátora AT&T, si můžete stáhnout zde.

Vyzkoušeli jsme si uživatelské rozhraní Samsungu Galaxy Fold: