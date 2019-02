Další chytré hodinky od Samsungu. Galaxy Sport přijdou o otočnou lunetu

Samsung má poměrně bohaté portfolio chytrých hodinek. Na českém trhu jsou v prodeji modely Galaxy Watch se dvěma velikostmi ciferníků, Gear S3 Classic, Gear S3 Frontier a cenově nejdostupnější Gear Sport. Právě na poslední jmenovaný model naváže novinka Galaxy Sport, jež by měla být představena 20. února 2019 zároveň se smartphony řady Galaxy S10.

Novinka bude mít podle renderů zveřejněných na portálu Tiger Mobiles elegantní a minimalistický design kovového pouzdra. Krycí sklíčko by mělo sahat až okrajům, hodinky nebudou mít po obvodu ciferníku otočnou lunetu, což bylo dosud pro všechny kruhové hodinky od Samsungu typické. Na výběr budou minimálně čtyři barevné varianty – černá, stříbrná, modrá a růžová.

O výbavě toho zatím mnoho známo není, předpokládá se ale, že Samsung do hodinek implementuje funkci EKG. Využit bude v hodinkách osvědčený systém Tizen. Displej by měl být vyroben OLED technologií a ve výbavě by neměla chybět GPS nebo NFC pro možnost placení přes službu Samsung Pay. Cenově by hodinky měly být dostupnější než aktuální nejvyšší model Galaxy Watch.