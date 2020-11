Další důkaz. Samsung ukončí řadu Galaxy Note, na její místo se dostanou skládačky

Na internetu se objevují další zprávy, které hovoří o tom, že Samsung v příštím roce kompletně ukončí modelovou řadu Galaxy Note. A to by znamenalo, že letošní modely Galaxy Note20 a GalaxyNote20 Ultra budou posledními tabletofony od Samsungu. Naštěstí to neznamená, že by z portfolia Samsung dotykové pero S Pen zmizelo úplně. Stylus se jen přesune k jiným připravovaným zařízením.

Dotykové pera od Samsungu je již delší dobu přibalováno k tabletům řady Galaxy Tab S, nejnověji se objevilo u Galaxy Tab S7+. A podobnou taktiku zvolí Samsung i u připravované řady Galaxy S21. Konkrétně u verze Ultra, která má dostat displej s digitizérem, jenž dokáže hrot pera rozpoznat. Jenže, stylus nebude v telefonu ani v základní krabici, takže jej bude třeba dokoupit zvlášť. A pokud si dokoupíte jedno z originálních pouzder, můžete počítat s tím, že v něm bude i pozice na přenášení S Penu.

Mimo smartphonů a tabletů se dotykové pero nově dostat i do segmentu skládacích zařízení. Podle jihokorejského zdroje bude dotykové pero podporovat skládací Galaxy Z Fold3. Ten má mimo stylusu vůbec poprvé nabídnout také poddisplejovou selfie, strukturální součástí skládacíco displeje bude i nadále UTG sklo. Představení třetí generace skládacího hybridu se v tuto chvíli odhaduje na červen příštího roku.

Redakční představení aktuálního tabletofonu Galaxy Note20 Ultra:

Zdá se tedy, že současní uživatelé tabletofonů řad Galaxy Note9, Galaxy Note10 a Galaxy Note20 si budou muset při upgradu vybrat, zda sáhnou po smartphonu s kulatějšími hranami a se samostatně přenášeným stylusem nebo po skládacím hybridu třetí generace s podporou dotykového pera. Klasické hranatější tvary Notů budou zřejmě již velmi brzy minulostí.

Zdroj Ajunews