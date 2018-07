Další fotografie Samsungu Galaxy Note 9. Vyčnívá žlutý S Pen a hnědá varianta

Evan Blass na svém Twitteru publikoval další fotografie připravovaného tabletofonu Galaxy Note 9. A tentokrát zveřejněnými fotkami potvrdil barevné varianty připravovaného smartphonu. Přední panel okolo displeje bude vždy černý, lišit se bude tónování boků, zadního krytu a někdy i barva samotného pera S Pen.

Samsung Galaxy Note 9 katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 6.4", dotykový AMOLED, 1 440 × 2 960, 514 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42.2|5.76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (256 GB), RAM: 6 144 MB, baterie: 4 000 mAh

procesor: Samsung Exynos 9810 (8× Exynos M3 + Cortex-A55, 3 GHz, 10nm)

operační systém: Google Android 8.1 (Oreo)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk ?

vybavenost ?

výhodnost ?

žádanost cena: ještě se neprodává

Základní varianta nabídne černé boky a černou zadní skleněnou část, fotoaparáty a čtečka otisků prstů se tak na zádi budou trochu „ztrácet“. Pero S Pen bude mít černé zakončení i černý zbytek těla. Dalším odstínem je modrá Coral Blue, která se již dobře ujala u dřívějších smartphonů Samsungu. Poměrně překvapivě ji doplní žlutý stylus, který však bude mít konec modrý. To aby se S Pen vložený v telefonu vizuálně nelišill od barvy kovového šasi.

Sázkou do neznáma je hnědá barevná varianta, která na nás svým odstínem působí spíše směrem k bronzové. Ve stejném odstínu bude vyrobeno i pero S Pen, které mimochodem dostane Bluetooth, má se bezdrátově nabíjet přímo z telefonu a z rukávu zřejmě vytáhne i nové speciální funkce navíc. Evan Blass však dodává, že mimo těchto tří barev se můžeme dočkat i dalších odstínů. Jako nejreálnější vidíme fialovou, je však možné, že její pozici zabrala právě hnědá verze.

Samsung představí tabletofon Galaxy Note 9 na tiskové konferenci, která se uskuteční 9. srpna v New Yorku. U Samsungu to nebývá zvykem, ale do prodeje se má novinka, ve vybraných zemích světa, dostat téměř okamžitě po svém oznámení. Podle jihokorejského zdroje jsou na vině klesající prodeje Galaxy S9, dřívějším uvedením Notu 9 by však měl Samsung tuto mezeru brzy zacelit.

Samsung láká na Note 9, středobodem zájmu se má stát S Pen:

Via Digitimes, Twitter