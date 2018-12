Další krok v ohýbání telefonů? Samsung si patentoval natahovací baterii

Nedávno oznámený prototyp skládacího hybridu od Samsungu je jen prvním krokem do světa skládacích zařízení budoucnosti. Jihokorejci v příštím roce uvedou do prodeje tzv. 1. generaci skládacího zařízení, které půjde ve složeném stavu ovládat jako smartphone, v rozloženém zase jako tablet. Podle toho, co jsme měli možnost doposud vidět, je zatím ve hře „pouze“ flexibilní pant a ohebný displej. Do budoucna se však zřejmě bude muset vyřešit otázka baterií, které se budou překládat spolu s displejem.

A právě tyto „baterie budoucnosti“ si Samsung před nedávnem patentoval. Konkrétně baterie, které budou moci nataženy do délky, a pak zase zataženy zpět. Právě toto chování se očekává v místě přeložení displeje v polovině, kde se bude muset baterie natáhnout, při rozložení se zase vrátí do svých původních proporcí.

Podívejte se, jak Samsung představil displej Infinity Flex:

Zatím samozřejmě není jasné, jak utrpí kapacita baterií, které bude možné natahovat, resp. zda bude kapacita dostatečná pro elektroniku budoucnosti. Divize Samsung SDI tvrdí, že flexibilní baterie vstoupí do masové výroby za několik let, ovšem období, kdy by se tyto akumulátory daly využít v komerčně nabízených produktech, již nastalo. Než se však ohebné baterie dostanou do smartphonů, určitě to ještě pár let potrvá.

Zdroj Geeklatest